Экономист калужского завода присвоила 16 миллионов рублей
Бывшей сотруднице одного из крупнейших в Калуге предприятий вынесли приговор, сообщили 22 мая в объединенной пресс-службе судов.
Ведущий экономист с 2021 по 2023 год использовала свое служебное положение и украла деньги завода.
Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Похищенные деньги она должна вернуть.
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