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Экономист калужского завода присвоила 16 миллионов рублей

Дмитрий Ивьев

Бывшей сотруднице одного из крупнейших в Калуге предприятий вынесли приговор, сообщили 22 мая в объединенной пресс-службе судов.

Дмитрий Ивьев 937 Читайте KP40.RU: