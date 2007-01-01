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Криминал

В Калужской области женщина прописала в квартире родителей 34 мигранта

Хозяева квартиры об этом не знали.
Софья Фирсова
14:15 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Судя по словам 34-летней женщины, она хотела помочь приезжим и денег с гостей из ближнего зарубежья не взяла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в среду, 22 мая.

Судя по данным полиции, иностранцы знали, что жить в данной квартире не будут.

Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
sergey_l

Идиоты! Это абсолютно ни как не повлияет на пропускную способность. Город для машин!

...
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