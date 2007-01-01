В Калужской области женщина прописала в квартире родителей 34 мигранта
Хозяева квартиры об этом не знали.
Судя по словам 34-летней женщины, она хотела помочь приезжим и денег с гостей из ближнего зарубежья не взяла. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону в среду, 22 мая.
Судя по данным полиции, иностранцы знали, что жить в данной квартире не будут.
Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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