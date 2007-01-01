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Криминал

Калужанин отдал мошенникам 13 миллионов рублей

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД.
Софья Фирсова
17:15 сегодня
0 261
Читайте KP40.RU:

Мужчина попал под влияние преступников и за пару дней взял несколько кредитов, а также продал свою машину. Все эти деньги он отправил на счет мошенников.

Потерпевший рассказал, что сначала ему написал его знакомый и рассказал о том, что его персональные данные под угрозой и необходимо начать сотрудничать с полицией.

Затем ему позвонил сотрудник правоохранительных органов и рассказал, что на его имя пытаются оформить кредиты. Затем к беседе присоединился работник банка, который убедил калужанина взять встречный кредит. Все эти люди оказались мошенниками.

Звонки продолжали поступать, мужчина оформил еще несколько кредитов. Также он отправил преступникам все личные накопления. Возбуждено уголовное дело. Мошенников ищут. В пресс-службе полиции напомнили о том, что если незнакомые вам люди начинают убеждать вас сделать какие-либо финансовые операции, такой разговор лучше прервать сразу.

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криминал. полиция
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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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