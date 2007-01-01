Калужанин избил бывшую возлюбленную табуреткой

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

По предварительным данным, женщина пришла в гости 37-летнему бывшему парню. Они начали пить горячительные напитки и под действием градусов поругались.

Во время перепалки мужчина ударил женщину табуреткой по голове. После этого калужанка убежала из квартиры и обратилась в больницу. Ее здоровью был причинен легкий вред.

Эмоциональному собутыльнику женщины грозит до двух лет лишения свободы.