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Криминал

Калужанин избил бывшую возлюбленную табуреткой

Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.
Софья Фирсова
16:33 сегодня
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Читайте KP40.RU:

По предварительным данным, женщина пришла в гости 37-летнему бывшему парню. Они начали пить горячительные напитки и под действием градусов поругались.

Во время перепалки мужчина ударил женщину табуреткой по голове. После этого калужанка убежала из квартиры и обратилась в больницу. Ее здоровью был причинен легкий вред.

Эмоциональному собутыльнику женщины грозит до двух лет лишения свободы.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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