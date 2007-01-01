22-летний житель Калужской области задержан за нападение на участника СВО
Инцидент произошел в селе Лопатино Тарусского района 12 мая, рассказали во вторник в Следственном комитете.
По версии следствия, молодой человек в ходе конфликта ударил 37-летнего военного ногой в лицо.
Травмы оказались средней степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело. 22-летнему парню грозит до трех лет лишения свободы.
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