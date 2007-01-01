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Криминал

22-летний житель Калужской области задержан за нападение на участника СВО

Инцидент произошел в селе Лопатино Тарусского района 12 мая, рассказали во вторник в Следственном комитете.
Дмитрий Ивьев
15:12 сегодня
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Изображение создано с помощью нейросети.
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По версии следствия, молодой человек в ходе конфликта ударил 37-летнего военного ногой в лицо.

Травмы оказались средней степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело. 22-летнему парню грозит до трех лет лишения свободы.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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