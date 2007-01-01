Калужанин убил знакомого зеркалом
22-летнего подозреваемого задержали в городе Кондрово Дзержинского района, сообщили 21 мая в управлении Следственного комитета по Калужской области.
По версии следствия, на прошлой неделе 22-летний мужчина поссорился со своим 45-летним знакомым, избил его и ударил зеркалом по голове.
От полученных травм пострадавший умер на месте.
Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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