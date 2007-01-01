В Калуге заключили под стражу 36-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве

Труп 27-летнего калужанина нашли в СНТ «Горняк» в селе Муратовский Щебзавод.

Как мы уже рассказывали, тело обнаружено 15 мая, а убийство произошло еще 6 мая.

На время следствия подозреваемый заключен под стражу, рассказали 20 мая в прокуратуре.