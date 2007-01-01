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Новость дня Криминал

20-летний калужанин окажется на скамье подсудимых за похищение знакомой

Жителю Калуги грозит до 12 лет тюремного заключения.
Анастасия Каторгина
17:12 сегодня
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По версии следствия, в сентябре 2023 года парень похитил мобильный телефон своей знакомой, а затем договорился с ней о встрече, чтобы выяснить отношения.

Когда встреча состоялась, молодой человек, угрожая ножом, поместил ее в свою машину и увез в Тулу. Там он незаконно удерживал девушку.

Об этом в воскресенье 19 мая рассказал СК по Калужской области.

Парень взял с приятельницы обещание, что она не будет общаться с другими мужчинами и вернул ее обратно в Калугу.  Однако спустя три дня ситуация повторилась. Но в этот раз он уже увез девушку в Сухиничский район. Ее помогли освободить родственники обвиняемого.

На этом все не закончилось.

Спустя несколько дней он проник к ней в квартиру, где нанес удар по лицу.

Девушка выпрыгнула из окна на козырек нижнего этажа и обратилась к соседке за помощью. В это время молодой человек забрал из квартиры ее мобильный телефон и скрылся.

Уголовное дело передано в суд.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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