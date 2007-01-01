20-летний калужанин окажется на скамье подсудимых за похищение знакомой

Жителю Калуги грозит до 12 лет тюремного заключения.

По версии следствия, в сентябре 2023 года парень похитил мобильный телефон своей знакомой, а затем договорился с ней о встрече, чтобы выяснить отношения.

Когда встреча состоялась, молодой человек, угрожая ножом, поместил ее в свою машину и увез в Тулу. Там он незаконно удерживал девушку.

Об этом в воскресенье 19 мая рассказал СК по Калужской области.

Парень взял с приятельницы обещание, что она не будет общаться с другими мужчинами и вернул ее обратно в Калугу. Однако спустя три дня ситуация повторилась. Но в этот раз он уже увез девушку в Сухиничский район. Ее помогли освободить родственники обвиняемого.

На этом все не закончилось.

Спустя несколько дней он проник к ней в квартиру, где нанес удар по лицу.

Девушка выпрыгнула из окна на козырек нижнего этажа и обратилась к соседке за помощью. В это время молодой человек забрал из квартиры ее мобильный телефон и скрылся.

Уголовное дело передано в суд.