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Криминал

По делу об убийстве на окраине Калуги задержали 36-летнего мужчину

Дмитрий Ивьев
15:54 сегодня
0 367
Фото: СК по Калужской области.
Читайте KP40.RU:

Как мы уже рассказывали, тело 27-летнего калужанина нашли в кустах около села Муратовский Щебзавод 15 мая.

В пятницу Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого.

По версии следствия, убийство произошло еще 6 мая. Двое мужчин приехали в лес, поссорились, и один из них ударил второго ножом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
Маривана

Зачем? Для кого? Сколько вижу сообщений в интернете - все против. Сколько общаюсь с теми кто рядом живёт - все против. Мнение жителей никому не интересно. Весь сквер испортили. Бред какой-то - часовня рядом с церковью. Не нужна она там! Кто это решал? Слов нет нормальных.

...
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