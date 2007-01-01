По делу об убийстве на окраине Калуги задержали 36-летнего мужчину
Как мы уже рассказывали, тело 27-летнего калужанина нашли в кустах около села Муратовский Щебзавод 15 мая.
В пятницу Следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого.
По версии следствия, убийство произошло еще 6 мая. Двое мужчин приехали в лес, поссорились, и один из них ударил второго ножом.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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