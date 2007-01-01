В Калуге отказали в условно-досрочном освобождении бывшему гендиректору Единого информационного расчетного центра
В четверг, 16 мая, об этом сообщили в прокуратуре области.
Там пояснили, что суд согласился с доводами прокурора.
Ранее Арташеса Амбарцумяна приговорили к пяти годам лишения свободы. Половину срока он уже отсидел и обратился с ходатайством об условно-досрочном освобождении.
- Преступными действиями он причинил ущерб более 13 миллионов рублей, ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 500 000 рублей, - напомнили в прокуратуре.
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