Тело мужчины нашли на окраине Калуги
Труп с признаками насильственной смерти обнаружен в СНТ «Горняк» села Муратовский Щебзавод, рассказали в четверг, 16 мая, в региональной прокуратуре.
- В лесополосе обнаружен труп 27-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, - прокомментировали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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