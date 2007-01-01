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Криминал

В Калуге женщина попалась на мошенничестве с материнским капиталом

Дело 42-летней калужанки направлено в суд, сообщили 14 мая в прокуратуре.
Дмитрий Ивьев
10:54 сегодня
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По версии следствия, в 2018 году она купила участок в Волгоградской области и заключила фиктивный договор займа с финансовым кооперативом под предлогом строительства дома.

От Пенсионного фонда калужанка получила 500 тысяч рублей на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту, предоставив ложные данные.

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