В Калуге женщина попалась на мошенничестве с материнским капиталом

Дело 42-летней калужанки направлено в суд, сообщили 14 мая в прокуратуре.

По версии следствия, в 2018 году она купила участок в Волгоградской области и заключила фиктивный договор займа с финансовым кооперативом под предлогом строительства дома.

От Пенсионного фонда калужанка получила 500 тысяч рублей на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту, предоставив ложные данные.