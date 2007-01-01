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Криминал

В Калужской области мужчина покатался на чужой легковушке и бросил ее на обочине

По дороге машина сломалась.
Софья Фирсова
11:03 сегодня
0 307
Читайте KP40.RU:

По версии полиции, 44-летний мужчина заприметил авто с открытой дверью в Перемышльском районе.Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в понедельник, 13 мая.

В замке зажигания были ключи. Нарушитель завел машину и поехал кататься.

В деревне Секиотово легковушка сломалась. Позже ее нашли полицейские.

Мужчина свою вину признал. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

Расследование продолжается.

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криминал. полиция
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ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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