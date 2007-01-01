В Калужской области мужчина покатался на чужой легковушке и бросил ее на обочине
По дороге машина сломалась.
По версии полиции, 44-летний мужчина заприметил авто с открытой дверью в Перемышльском районе.Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Калужской области в понедельник, 13 мая.
В замке зажигания были ключи. Нарушитель завел машину и поехал кататься.
В деревне Секиотово легковушка сломалась. Позже ее нашли полицейские.
Мужчина свою вину признал. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.
Расследование продолжается.
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