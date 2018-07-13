Итоги автопробега «Калуга – Сочи» или Почему ЧМ-2018 дал шанс России получить путёвку в клуб футбольных держав

В понедельник, 9 июля, наши корреспонденты вернулись в родной город после автопробега «Калуга – Сочи. Болеем за наших!» В этой статье – кратко о том, что мы увидели в пути и на какие мысли наводит увиденное.

Дзюба - машина

Первым делом мы заглянули в Тулу и пообщались с болельщиками. Выбор этого города-героя не случаен. Ведь именно здесь в этом году превосходный сезон отыграл один из творцов победы над Испанией – Артём Дзюба.

- Тула, спасибо за всё! – написал в своем Инстаграме Дзюба после возвращения в «Зенит», который сдал его в аренду тулякам на этот сезон. – Все вы навсегда в моём сердце!

Да и Дзюба, как оказалось, оставил неизгладимый след в сердцах туляков. После исторической победы России над Испанией в 1/8 чемпионата мира, они предложили увековечить футболиста – изобразить его в граффити на торце одного из домов города.

Забегая вперёд скажем, что великолепная игра Дзюбы на ЧМ-2018 привела к тому, что болельщики в Сочи придумали под него персональную речёвку: «Артём Дзюба - машина», каждый из слогов которой мелодично растягивается, как меха баяна.

Такой же простой, но не менее мелодичной речёвки, заслужил и вратарь нашей сборной. «Игорь-Игорь Акинфеев - эй, эй, Игорь-Игорь Акинфеев - эй, эй», как заведенные, быстро-быстро скандировали болельщики, приветствуя вратаря.

Ростов-на-Дону и мундиаль

До Сочи мы остановились на ночёвку в городе, который принял у себя 5 игр чемпионата. К нашему приезду последняя из них уже несколько дней как завершилась, но болельщики из других стран еще оставались тут, а дух большого футбола не выветрился и продолжал висеть в воздухе.

Перед "Ростов Ареной" у газонных клумб выставили флаги команд-участниц игр, которые проходили в этом городе.

- Гостей было столько, что мы не знали, где их всех разместить, - рассказал нам о том, что творилось в городе, работник гостиницы, в которой мы остановились. – Люди просились ночевать в коридорах. Футбол захватил всех – от мала до велика.

- Я вышел с ребёнком погулять. Вдруг ко мне подходит старушка, на вид ей уже за семьдесят, и спрашивает: «Франция с кем сегодня играет? Как не знаешь?!», - рассказывает официант Алексей.

На главной пешеходной улице Ростова-на-Дону - футбольный праздник.

На площадке у школы имени разведчика Зорге папа играл с сыном в футбол. Малец грозил забить ему пенальти.

Позже, крикнув отцу: «Лови пас!» - малыш разбежался и залупил по мячу не пыром, а по-правильному, потянув носок, да ещё и сделал неуклюжую попытку закрутить его...

А немного дальше, прямо на проезжей части гоняла мячик группа ливанцев. Конечно же, к выходу этой статьи они наверняка уже уехали, но нет никаких сомнений, что после окончательного отбытия иностранцев, футбольный дух никуда не денется и останется в этом городе навсегда.

И помяните наши слова - годков эдак через 15 на футбольном небосклоне заблистает новая футбольная звезда родом из Ростова-на-Дону. А то и не одна.

Сочинские сюрпризы

В конечный пункт нашего автопробега мы стартовали за день до игры - в пятницу 6 июля.

В комментариях к одной из статей о нашем автопробеге читатели попросили рассказать о дороге. Выполняем эту просьбу.

Мы не стали мелочиться и приобрели «T-pass», который дает возможность проходить пункты платных дорог просто притормаживая, чтобы дать возможность системе зафиксировать проезд по транспондеру. Это удобно плюс ко всему – экономично, так как при использовании «T-pass» плата за проезд ниже. В конечном счете мы заплатили 1128 рублей вместо более чем 1400, которые могли потратить, если бы платили на каждом пункте.

Кстати, уже в Калуге, когда хотели посмотреть окончательную сумму, которую потратили на проезд, долго не могли войти в личный кабинет на сайте «Автодора» и пришлось звонить в колл-центр. Стоит сказать, что его сотрудники отработали к их чести весьма достойно. Они оперативно, быстро и внятно разъяснили, что мы делаем не так. На всё про всё ушло от силы две-три минуты. Прямо порадовали.

Вот так просто и без заморочек мы проходили все пункты. Кстати, таких умных, как мы, оказалось не так уж и мало. Водителей с «T-pass» встречалось достаточно много.

Дорога, по которой мы ехали, – отличная. Причём, и на платных участках, и на бесплатных между ними. Что творилось на дорогах-дублёрах сказать не могу, так как соваться на них мы просто не стали. Навигатор показал, что время в пути при объезде платных участков увеличивается на три часа. Так что мы решили сэкономить не деньги, а время. Всё-таки время – это единственный в мире невозобновляемый ресурс. Деньги можно заработать, а время не купишь ни за какую валюту.

И мы ни капельки не пожалели о своём выборе.

Добравшись до Адлера, где и находится стадион «Фишт», оказалось, что в тот день в Сочи полил сильнейший ливень. Автомобили буквально плавали по улицам. Уже в городе, попав в пробку, мы поняли, что здесь что-то случилось. МЧС с мигалками и ГИБДД пролетали одна за одной. А местные (или болельщики?) пользовались возможностью подъехать.

- Как же вы вообще доехали до нас? - удивленно кудахтала хозяйка гостевого дома, в который мы заселялись. - У нас тут такой ливень был, ужас!!! По улице прямо река текла. Я в окно выглянула, а автомобиль соседских постояльцев от ихнего забора к моему плывёт.

Но на этом сюрпризы Сочи не закончились. Правда, в дальнейшем все они были приятными, кроме поражения наших, конечно же.

Хотя поражением эту встречу можно назвать весьма условно, но об этом позже. А сейчас о приятных сюрпризах знойного города, утонувшего в футболе гораздо глубже, чем в какой-то там воде.

Рукотворная удача

Особо отоспаться с долгой и выматывающей дороги нам, к счастью, не удалось. К счастью, потому что если бы отоспались, то проспали бы самое главное - нашу сборную, которая, как оказалось, жила от нас в пяти минутах ходьбы.

С вечера пятницы мы условились, что в день игры встречаемся на завтрак в 9:00. Однако за два с половиной часа до обговоренного времени наш вечно бодрый гендиректор Галина Гаврилина, которая, к слову, всю дорогу прикидывалась немощной старушкой, разослала всем сенсационное сообщение, которое уничтожило, унизило и растоптало весь сон:

«Доброе утро! Черчесов и футболисты живут вместе с обычными фанатами в ... [здесь было название отеля. - Прим. отд. рекл.]. Надо прорываться. Что думаете?»

А думать уже было некогда. Надо было прорываться.

Усы удачи едут и подписывают

Но делать этого не пришлось. Как оказалось, в отель пускали всех желающих, но только после прохождения людей через рамку металлоискателя, а их багажа - через рентген-машину.

Заходим внутрь. Кругом только и разговоров, что о футболе. Оказывается, вчера наши футболисты свободно перемещались по отелю, общаясь с фанатами, как с закадычными друзьями, раздавали автографы, обсуждали мундиаль и никому не отказывали в селфи.

Но вот в день матча служба безопасности ужесточила режим, и к игрокам уже так просто было не подойти.

Однако поклонники, большинству из которых 7-13 лет, к тому времени уже выяснили, на каком этаже живут наши футболисты, когда выходят к завтраку и обеду и дежурили в холле, вылавливая их.

И вот лифт останавливается на заветном шестом этаже. Детвора оживляется:

- Ща-ща, смотри, кто приедет? - возбужденно переговариваются между собой дети.

- Мне Головин нужен для полного комплекта, - говорит мальчуган в майке, на которой от автографов живого места нет.

- А мне Черчесов, - говорит другой.

Лифт тем временем медленно едет вниз, но когда на табло загорается первый этаж, ребячий щебет резко замолкает.

- Саламыч, Саламыч идёт! - восторженно гудят мальчишки, когда коробочка лифта раскрывается.

Станислав Черчесов машет ребятам рукой, подходит, раздаёт автографы, фотографируется с ними.

- Ой, мамочки, у меня на футболке расписался сам тренер нашей сборной, - удивлённо выпячив глаза лопочет один мальчишка.

После главного тренера на завтрак выходят футболисты. Они без проблем и стеснения подходят к ватаге детей, раздают автографы, делают селфи и, кажется, им это очень приятно. Они этим вдохновляются.

Артём Дзюба.

Черышев и Фернандес.

Правда, не все игроки сборной подошли к своим болельщикам.

Представитель команды вышел к ребятам и объяснил им:

- Все футболисты благодарны за поддержку. Просто некоторые суеверны и считают плохой приметой до матча фотографироваться с болельщиками и давать автографы. Они не желали вас обидеть.

- Да что мы, не понимаем что ли? – загалдела на это ребятня, больше обращаясь друг к другу, чем к представителю сборной. – Какие могут быть обиды?

Защитник Фёдор Кудряшов настолько суеверен, что перед матчем с болельщиками не общается. Только после.

Дружба народов

Соперник - не значит враг. Дух этой простой истины буквально витал над «Фиштом» и его окрестностями в день матча. По Олимпийской деревне с самого утра гуляли и веселились болельщики. Ни намёка на националистов и футбольных хулиганов, которые грозились устроить апокалипсис нашему чемпионату.

- Оба-на, хорвата рисуют, - пьяненько восхитился наш болельщик с накладным ирокезом, раскрашенным в цвета российского триколора, и пошёл было мимо, но внезапно остановился, озарился и развернулся на 180 градусов. - Мы должны с ним сфотографироваться!

В следующую секунду вся честная компания, с которой останавливался и озарялся чисто русский панк, уже вовсю обнималась и фотографировалась с вражеским лагерем, излучая в мир невероятный позитив и добро.

В день матча в Сочи были и аргентинцы...

... и бразильцы...

... и китайцы...

...и, конечно же, хорваты.

Цена закона и миллиона

Днём в Сочи было жарко, но вечером еще жарче - от футбола.

Говорят, что если купить билет на матч ЧМ-2018 по-честному - с указанием своих паспортных данных, а потом продать этот именной билет кому-нибудь другому, то тебя оштрафуют на миллион рублей.

Мы не знаем, оштрафовали ли жителя Сочи, который продал нам свой именной билет в два с половиной раза дороже номинала, но он оказался настоящим. Потому наш корреспондент Елена Французова попала-таки на матч и смотрела его с трибуны стадиона «Фишт». В отличие от нашего соседа по гостинице.

Мужичок из «российской глубинки» - города Москвы - два дня ходил к «Фишту» в надежде купить билет за ту сумму, которую мог себе позволить. А в итоге приобрёл электронно-цифровой фантик, который, по словам продавца, можно распечатать в любой точке России.

Было очень жалко этого искреннего и доброго человека, но надо же понимать, что встроенный в оригинальный билет электронный чип на принтере не распечатаешь. В какой бы точке России ты не находился.

За теми самыми воротами…

…куда били пенальти, сидела Елена, чей билет мы купили только после того, как подержали в руках паспорт продавца.

- Российских фанатов, конечно, было в разы больше, - рассказывает она, успешно пройдя на «Фишт». - Стадион буквально утопал в триколоре. На трибунах присутствовали и испанцы, и мексиканцы, особенно много аргентинцев.

Последние - это те, кто рассчитывал, что сборная Аргентины займет первое место в группе и выйдет на ту сетку, которая в четвертьфинале приведёт их в «Фишт».

Но не срослось. Также как и у нашей сборной.

- Мы все до конца верили в победу наших парней, - делится Лена той феерией, что творилась на трибунах. - Когда ребята пропускали, болельщики кричали: «Нужен гол», «Россия, мы с тобой». Серию пенальти весь стадион смотрел стоя, девушки молились вслух.

Но увы, фортуна-изменщица, которая подарила было нам надежду, закапризничала и её отняла.

- Дети, женщины, даже мужчины не могли сдержать слёз, - рассказывает Елена. - Но ругать наших футболистов никому даже в голову не пришло.

- Как они бились, до конца, - говорили, выходя со стадиона, болельщики.

- Играли достойно!

- За такую сборную не стыдно. Мы же не проиграли по ходу матча, пенальти – это удача, но сегодня нам просто не повезло.

Над "Фиштом" и в его окрестностях висели несколько аэростатов с мощными видеокамерами на борту. Ради безопасности.

Это победа

В Сочи приехали россияне со всех концов страны, но никто из тех, с кем мы общались, не пожалел, что проделал такой путь. И мы тоже нисколько не пожалели.

Пусть в этот раз усы удачи, как ласково прозвали болельщики растительность на лице Черчесова, не сработали, великолепная игра наших футболистов даже самых убеждённых скептиков заставила говорить о возрождении российского футбола.

А это дорогого стоит.

Дороже только блеск в глазах пацанов в тот момент, когда им на мяче-футболке-майке расписываются люди, которым не плевать. Которые, действительно, готовы на поле ради нас умереть.

О такой сборной и мечтала страна все эти долгие годы. А то, что усы удачи в этот раз нас только лишь до четвертьфинала довели, так это дело наживное. Главное, что их носитель знает, как сделать из футболистов команду, а не поголовье, бегающее по травке за мячиком.

И это – шанс для нас пробиться в элиту мирового футбола. Главное его не профукать.

Так что ждём Евро-2020 и гадаем, какие бяки придумает для соперников Черчесов, и кто будет претворять в жизнь эти задумки.

Ну а пока это время не наступило, смотрим на этих выходных матч за третье место и финал с участием сборных Франции и обидчиков россиян - Хорватии. Кстати, на игре за третье место между Бельгией и Англией, который пройдет в Санкт-Петербурге, будет и Елена Французова. Её репортаж с трибун мы тоже обязательно опубликуем на нашем сайте, а какую-то оперативную информацию Елена обещала выкладывать в день матча в нашей группе в ВК: vk.com/kaluga_perekrestok Следите за ней завтра, 14 июля.