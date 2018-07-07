Глас народа
Важно:
Смотрим ЧМ-2018 на большом экране
Суббота, 07 июля
$ 63.26 0.03
73.96 0.25
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > ЧМ-2018

Волчица Шива сделала прогноз на матч Россия – Хорватия

07.07.2018 10:06 4 1315 Дмитрий Ивьев

Вечером 7 июля сборная России проведёт свой пока главный матч на чемпионате мира. В поединке с хорватами мир узнает одного из полуфиналистов.

Калужская волчица Шива, уверенно предсказавшая нашу победу над Испанией, в этот раз вновь взялась за магический шар (читай – за миски с мясом).

Судя по реакции Шивы, сборной России в этом матче придётся непросто. Мясо из её миски было съедено первым. Но и хорватская ёмкость быстро опустела. Означает ли это, что команды обменяются быстрыми голами? Или у каждой будет по удалению? Ждать осталось недолго. Уже вечером всё узнаем!

Уважаемые читатели! А какой результат прогнозируете вы? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт футбол чемпионат мира
Еще новости из рубрики «ЧМ-2018»

Путевые заметки: футбольное послевкусие в Ростове-на-Дону 06.07.2018 18:00

Автопробег «Калуга - Сочи»: стать папой дважды 06.07.2018 17:51

«Калуга» узнала соперника в Кубке и отменила товарищеский матч 05.07.2018 15:16

Дзюбамания, или Мы все больны футболом 05.07.2018 12:01

«Калуга - Сочи. Болеем за наших!»: автопробег «Перекрёстка» стартовал 05.07.2018 08:05


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 14 июля, 10:00
Фестиваль 2018 " Великое Стояние на реке Угре"
Калужская область
чт 19 июля, 18:30
Фестиваль "Бессонница-2018"
Калужская область
сб 18 августа, 10:00
ХII Фестиваль исторических клубов "Воиново поле"
База отдыха "Головинка"
сб 25 августа, 18:30
Карнавально шествие "Если город танцует"
Калуга

Для детей

вс 08 июля, 11:00
День семьи,любви и верности
Мир, парк семейного отдыха
вс 08 июля, 16:00
Семейный праздник в ИКЦ
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
чт 12 июля, 12:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 14 июля, 13:00
Добавить в избранное ЧтоГде Калуга | Афиша05.07.2018 в 14:11 Квест для детей "Финансовый детектив"
Калуга

Концерты

сб 07 июля, 20:00
Свист.N.ElF.Грилар
До 16 и старше
вс 08 июля, 20:00
Арт-проект "Строки на стенах"
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 11 июля, 19:00
«Такая разная любовь: Часть 2»
Гостиные ряды
чт 12 июля, 19:00
Концертная программа «Кружева»
Гостиные ряды

Кино

Человек-муравей и Оса
Распрекрасный принц
Мир Юрского периода 2
Суперсемейка 2

Игры ЧМ по футболу 2018

1/8 стадии плей-офф

30 июня, суббота

Франция 
4:3
Казань
  Аргентина
Уругвай 
2:1
Сочи
  Португалия

1 июля, воскресенье

Испания 
1:1 (3:4П)
Москва («Лужники»)
  Россия
Хорватия 
1:1 (3:2П)
Нижний Новгород
  Дания

2 июля, понедельник

Бразилия 
2:0
Самара
  Мексика
Бельгия 
3:2
Ростов-на-Дону
  Япония

3 июля, вторник

Швеция 
1:0
Санкт-Петербург
  Швейцария
Колумбия 
1:1 (3:4П)
Москва («Спартак»)
  Англия

Четвертьфиналы

6 июля, пятница

Уругвай 
0:2
Нижний Новгород
Франция
Бразилия 
1:2
Казань
Бельгия

7 июля, суббота

Швеция 
17:00
Самара
Англия
Россия
21:00
Сочи
Хорватия

Полуфиналы

10 июля, вторник

Франция
21:00
Санкт-Петербург
Бельгия

11 июля, среда

21:00
Москва («Лужники»)

Матч за третье место

14 июля, суббота

17:00
Санкт-Петербург

ФИНАЛ

15 июля, воскресенье

18:00
Москва («Лужники»)