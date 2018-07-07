Волчица Шива сделала прогноз на матч Россия – Хорватия

Вечером 7 июля сборная России проведёт свой пока главный матч на чемпионате мира. В поединке с хорватами мир узнает одного из полуфиналистов.
Калужская волчица Шива, уверенно предсказавшая нашу победу над Испанией, в этот раз вновь взялась за магический шар (читай – за миски с мясом).
Судя по реакции Шивы, сборной России в этом матче придётся непросто. Мясо из её миски было съедено первым. Но и хорватская ёмкость быстро опустела. Означает ли это, что команды обменяются быстрыми голами? Или у каждой будет по удалению? Ждать осталось недолго. Уже вечером всё узнаем!
Уважаемые читатели! А какой результат прогнозируете вы? Пишите в комментариях!
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