Волчица Шива сделала прогноз на матч Россия – Хорватия

Вечером 7 июля сборная России проведёт свой пока главный матч на чемпионате мира. В поединке с хорватами мир узнает одного из полуфиналистов.

Калужская волчица Шива, уверенно предсказавшая нашу победу над Испанией, в этот раз вновь взялась за магический шар (читай – за миски с мясом).

Судя по реакции Шивы, сборной России в этом матче придётся непросто. Мясо из её миски было съедено первым. Но и хорватская ёмкость быстро опустела. Означает ли это, что команды обменяются быстрыми голами? Или у каждой будет по удалению? Ждать осталось недолго. Уже вечером всё узнаем!

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