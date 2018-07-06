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С «Автодором» болеть за наших удобно!

06.07.2018 16:49 0 397
С «Автодором» болеть за наших удобно!

Как известно, наши корреспонденты решили ехать в Сочи – болеть за подопечных Станислава Черчесова, которые 7 июля сразятся с Хорватией в 1/4 финала чемпионата мира по футболу-2018. По дороге участники автопробега  «Калуга-Сочи. Болеем за наших!» запланировали сделать остановки в Туле и Ростове-на-Дону, чтобы пообщаться с болельщиками.

А дабы поездка не влетела в копеечку и не пришлось по полчаса уныло стоять в очереди к каждому шлагбауму, было решено приобрести транспондер T-pass.

Наш предусмотрительный водитель Константин купил его не во время поездки, а накануне: ведь для активации устройства требуется время. Захватив с собой паспорт и всего лишь 1000 рублей – а именно столько стоит приобрести транспондер с уникальным серийным кодом, – он отправился в Центр продаж «Автодор» платные дороги в Калуге.

За несколько минут сотрудники оформили долгожданный транспондер. Так Константин стал счастливым обладателем транспондера T-pass для проезда по трассам: М3 «Украина», М4 «Дон» и М11 «Москва - Санкт-Петербург», а также другим платным дорогам России.

Пополнять лицевой счет можно несколькими способами, рассчитаны они на разных людей с разными возможностями.

Наш водитель выбрал вариант пополнения счета в офисе. Минимальная сумма для активации девайса – всего 500 рублей. Но Костя внес больше – чтобы хватило на дорогу до Сочи и обратно и еще осталось на будущее, ведь срок действия транспондера T-pass не ограничен и деньги остаются на счете.

Путь наших болельщиков лежит через трассу М4 «Дон». Теперь на этом пути наш водитель может пользоваться довольно солидной скидкой - до 50% - в зависимости от участка  дороги. В ночное время тарифы еще привлекательнее: экономия составит 30-50% от той суммы, которая уже предоставляется по транспондеру со скидкой!

Но это далеко не все бонусы, которые получает обладатель девайса. Когда наш водитель регистрировался в личном кабинете на официальном сайте «Автодор – платные дороги», он подключил программу лояльности. И теперь при проезде через каждый пункт взимания платы ему начисляются баллы. Эти баллы накапливаются, и потом их можно будет обменять на дополнительную скидку.


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Тэги: автопробег болеем за наших
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