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Путевые заметки: футбольное послевкусие в Ростове-на-Дону

06.07.2018 18:00 1 405 Елена Французова
Путевые заметки: футбольное послевкусие в Ростове-на-Дону

Как мы рассказывали, 5 июля, стартовал автопробег «Перекрётска» «Калуга-Сочи. Болеем за наших!».Наши журналисты уже побывали в Туле. На очереди – их впечатления о Ростове-на-Дону. 

Ниже – рассказ нашей корреспондентки Елены Французовой.

Город встретил нас ярким солнцем и безоблачным небом. На въезде у моста мы увидели футбольный мяч – копию калужского собрата у Гагаринского моста. Вообще, футбольными мячами город заставлен, они возникают повсюду. Правда, чаще всего, не просто в виде украшения, а  в качестве клумб, у которых с удовольствием фотографируются как гости, так и местные жители.

Сквозь дым шашлычных на набережной Дона перед нами предстал красивый, южный город. Запахи трав, цветов, вид растений – всё настраивает на отдых. Порой, во время прогулок по широким проспектам, начинает казаться, что стоит только свернуть за поворот и увидишь море.

В Ростов-на-Дону влюбляешься с первого взгляда. Но вызывает облик города не столько восторг, сколько тихую грусть. Видно, что он активно застраивается, а к проведению чемпионата мира его, конечно, ремонтировали. Но ремонт фасадов успели закончить не везде, часть зданий просто завесили баннерами с изображением символа ЧМ - волка Забиваки. Приводили в порядок здания только на красной линии. В итоге контраст между центральным обликом улиц и подворотнями колоссален. Кажется, что на некоторые дома стоит только дунуть, и они тут же рассыпятся.

И это при том, что рассыпающиеся строения несут на себе не только бремя прошлого, но и культурную составляющую. Видно, что многим из них перевалило за сотню лет и, скорее всего, они являются памятниками архитектуры.

Контрастно выглядит и набережная Дона. С одной стороны, со смотровой площадки открывается великолепный вид на новенький стадион «Ростов Арена», с другой – на разрушенные строения,  которые оказались местной достопримечательностью - Парамоновскими складами. Это памятник федерального значения. А по виду и не скажешь. Одно время в нём были купальни, в разрухе с удовольствием отдыхали горожане, но потом им делать это запретили. Местные власти обещают сделать из памятника центр современного искусства. Увы, мы никаких реставрационных работ у Парамоновских складов не заметили...

Безусловно, Ростов-на-Дону всё ещё находится под впечатлением от прошедшего чемпионата, как-никак именно в этом городе за две с половиной недели прошли пять матчей. Туристы разъезжаются, а местные жители с ностальгией вспоминают ЧМ.

- Гостей было столько, что мы не знали, где их всех разместить, - рассказал нам владелец гостиницы, в которой мы остановились. – Люди просились ночевать в коридоры.

Футбол захватил всех  – от мала до велика.

- Я вышел с ребёнком погулять. Вдруг ко мне походит старушка, на вид ей уже за семьдесят, и спрашивает: «Франция с кем сегодня играет? Как не знаешь?! », - рассказывает  официант Алексей в  ресторане.

Полицейские официально комментировать прошедшие матчи в Ростове-на-Дону отказываются, а в неофициальной беседе говорят, что им понравилось работать , было хоть и сложно, но интересно.

До сих пор туристы съезжаются к «Ростов Арена», чтобы сделать фото на память. Мы не стали исключением. У стадиона разбит парк, который украшен национальными флагами каждой сборной, что здесь играла.

Благодаря чемпионату в городе открылось много всевозможных заведений – кафе, ресторанов, гостиниц и хостелов. Они ориентировали свои предложения на потребности заморских гостей. Так, к матчу Бельгии с Японией магазинчики и кафе предлагали посетителям японский чай.

Для гостей ЧМ подготовили насыщенную программу, было открыто несколько развлекательных площадок прямо под открытым небом,  одна из них – на Пушкинской улице (она напоминает калужскую Театральную улицу, только ростовская в разы больше).

Заглянули мы на главную пешеходную улицу Ростова-на-Дону будним вечером. Однако сложилось ощущение, что это выходной день. Горожане не желали расходиться даже после того, как стемнело.  Для них у Центральной библиотеки в сопровождении  оркестра выступала молоденькая певица. Песни были подобраны на спортивную тематику.

Развлекали народ  и  уличные музыканты. Пожилая женщина под баян тянула: «Я сегодня ночевал с женщиной любимой», а молодежь под гитару с ростовским акцентом исполняла песни на английском.

На лавочке обнималась африканская пара, рядом папа играл с сыном в футбол, малыш грозил забить ему пенальти,  а у общежития, прямо на проезжей части произошёл футбольный поединок между ливанскими гостями.

Аттракционы в парке открыты до полуночи. Здесь можно сфотографироваться с Забивакой, взглянуть на город с колеса обозрения или попробовать себя в чём-то ещё. Кстати, свои аттракционы есть и на пешеходной улочке – их предлагают не только всевозможные развлекательные заведения, но и местные чудики. Один из них на лавочке зазывал народ побеседовать «о настоящем моменте».

Ростов-на-Дону не спит. Он продолжает жить в ритмах российского чемпионата. Все горожане как один верят в победу нашей сборной. Верим в неё и мы. С эти мыслями и продолжаем наше путешествие. Ведь на очереди главное событие уходящей недели – матч Россия-Хорватия.

Впечатления жителей Ростова-на-Дону от чемпионата:

Елизавета Майская:

-  Это было незабываемо. Очень крутой получился праздник, атмосфера всеобщего веселья и счастья. Давно люди так не зажигали. Очень жаль, что всё это закончилось.

Станислав Ганьшин:

- Очень жаль, что все так быстро закончилось и особенно грустно без бразильцев.

Дмитрий Чухно:

- Побывал на двух матчах: Уругвай - Саудовская Аравия и Бельгия-Япония, эмоции переполняют, память на всю жизнь, причем билеты были куплены за 640 и 1120 рублей соответственно матчам! Тот, кто искренне хотел, тот побывал, несмотря ни на что! Наследие громадное!!! Цените свой родной край!

Юлия Григорян:

- Была на матче Бельгия-Япония. Бельгия заставила меня понервничать! Фанаты у них, мягко говоря, сонное царство.  Меня и то было слышно лучше, чем пару сотен бельгийцев. Игра была великолепная,  эти забитые мячи в ворота Японии – феноменальны.   

Влад Мишин:

- Спасибо фанатам из Бразилии, Швейцарии, Уругвая, Саудовской Аравии, Республики Корея, Мексики, Исландии, Хорватии, Бельгии и Японии за потрясающий праздник футбола, за улыбки, эмоции, прекрасное настроение, ваши открытые сердца, красивые голы и неповторимый колорит на улицах Ростова-на-Дону за эти 2,5 недели! Это было красиво, ярко и незабываемо! Возвращайтесь к нам ещё, мы вас будем ждать! Добро пожаловать в Россию, добро пожаловать в Ростов-на-Дону!

Сергей Физик:

- Невероятный футбол в этом году на этом чемпионате! Как будто бы Россия хочет затмить все предыдущие исторические события красотой игры, количеством голов и исходом поединков. Футбольная волна ударилась о берег и брызгами нас зацепила . Был на стадионе. Потрясающая организация всех мероприятий. Это ведь большой труд многих людей, большой цепи продуманных и слаженных действий. Браво!!

 


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Тэги: автопробег болеем за наших спорт чемпионат мира фоторепортаж
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