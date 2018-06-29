«Первую в мире футбольную марку я искал 40 лет»

Историю чемпионатов мира по футболу в марках можно будет увидеть до конца июня в зале Центрального отделения почтовой связи Калуги на площади Старый Торг.

Эти марки — из личной коллекции калужанина Владимира ВАСИЛЬЕВА. Собирает он её уже более 40 лет.

— Когда мы были детьми, Советский Союз занимал первое место по балету, космосу и количеству филателистов. — С Владимиром мы встретились в скверике возле почтового отделения, и пришёл он не с пустыми руками, а с кляссером, заполненным редкими марками. — Первую марку мне купил папа. Раньше они продавались в любом газетном киоске за 10–12 копеек. Повсюду в Калуге работали клубы юных филателистов, и народу там было битком! Во многих семьях до сих пор сохранились марки. Для одних это память о детстве, для других — просто куча мусора, которую жалко выбросить.

После школы играли в футбол

— Моё детство прошло в Подзавалье, на краю Комсомольской рощи. Тогда в Калуге в плане проведения досуга ничего не было. Мы бегали в клуб СДВ на «Неуловимых мстителей», билет стоил 10 копеек. Всё, предел! И, если в Калугу вдруг приезжал зоопарк, выстраивались длинные очереди. Поэтому каждый день мы с друзьями после школы играли в футбол…

А марки помогают узнавать что-то новое. Каждая несёт какую-то информацию. Например, изображён на ней Суарес — захотелось узнать, кто он. Шёл в библиотеку, искал!

Впервые в мире

— Первая «футбольная» марка вышла в 1924 году в Уругвае. Должность директора уругвайской почты в то время занимал человек, любящий футбол, — болельщик и филателист. Ещё до окончания футбольного турнира он обратился к правительству с предложением выпустить специальные марки в случае победы национальной команды в финальном матче. И они были сделаны заранее. Радостное известие о победе пришло 29 июля 1924 года в 12 часов 30 минут. Восторгу болельщиков не было предела! И в тот же день в 16 часов в почтовых окошках появились новые марки. 29 июля 1924 года стал днём рождения футбольной филателии.

Переписывался с 11 странами

— Первую марку о футболе, выпущенную в Уругвае, я искал 40 лет. В Советском Союзе в каталогах содержалась информация только о том, что выпускала наша страна. В 1979 году в Алма-Ате мне удалось приобрести первый каталог, где были представлены все марки мира, выпущенные на то время: 6 толстенных томов. Стоил он с зарплату инженера. Мне его привезли из Страсбурга через посольство. Я был так рад — не передать словами! И всё это надо было перелопатить, найти, где эти марки находятся… Было интересно, увлекательно, появлялся азарт… Я был офицером, ездил по разным городам, посещал разные клубы филателистов. Марки обменивал, вёл переписку с 11 странами мира. Иного экземпляра приходилось ждать по полгода.

Очень долго искал марки Эгейских островов 1934 года. Италия к чемпионату мира выпустила 9 марок. И ещё 9 таких же, но в другом цвете — для Эгейских островов. Они очень редкие! Я гонялся за ними и нашёл их в Штатах. То, что долго ищешь, всегда интересно. А того, что пришло легко, не замечаешь. Сейчас это всё есть в Интернете. Вот вчера отправил сообщение в Эквадор, и знаю, что через 10 дней марка будет у меня. Поэтому и интерес к маркам у людей пропал. Из тысяч филателистов в Калуге осталось десяток-полтора.

Первая футбольная марка Сенегала 1963 года.

Первая футбольная марка СССР 1935 года.

Марка, выпущенная к чемпионату мира во Франции в 1939 году. Авторы перепутали страны и изобразили на ней Италию.

Редкие марки Эгейских островов 1934 года.

Первые футбольные марки, Уругвай, 1924 год, были посвящены богине Нике. В 1863 году французы на острове Самотраки нашли статую этой богини. В том же году в Англии был образован первый футбольный союз.

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Эта статья была опубликована в №26 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.