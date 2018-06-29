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«Первую в мире футбольную марку я искал 40 лет»

29.06.2018 13:40 1 542 Татьяна Светлова

Историю чемпионатов мира по футболу в марках можно будет увидеть до конца июня в зале Центрального отделения почтовой связи Калуги на площади Старый Торг.

Эти марки — из личной коллекции калужанина Владимира ВАСИЛЬЕВА. Собирает он её уже более 40 лет.

— Когда мы были детьми, Советский Союз занимал первое место по балету, космосу и количеству  филателистов. — С Владимиром мы встретились в скверике возле почтового отделения, и пришёл он не с пустыми руками, а с кляссером, заполненным редкими марками. — Первую марку мне купил папа. Раньше они продавались в любом газетном киоске за 10–12 копеек. Повсюду в Калуге работали клубы юных филателистов, и народу там было битком! Во многих семьях до сих пор сохранились марки. Для одних это память о детстве, для других  — просто куча мусора, которую жалко выбросить.

После школы играли в футбол

— Моё детство прошло в Подзавалье, на краю Комсомольской рощи. Тогда в Калуге в плане проведения досуга ничего не было. Мы бегали в клуб СДВ на «Неуловимых мстителей», билет стоил 10 копеек. Всё, предел! И, если в Калугу вдруг приезжал зоопарк, выстраивались длинные очереди. Поэтому каждый день мы с друзьями после школы играли в футбол…

А марки помогают узнавать что-то новое. Каждая несёт какую-то информацию. Например, изображён на ней Суарес — захотелось узнать, кто он. Шёл в библиотеку, искал!

Впервые в мире

— Первая «футбольная» марка вышла в 1924 году в Уругвае. Должность директора уругвайской почты в то время занимал человек, любящий футбол, — болельщик и филателист. Ещё до окончания футбольного турнира он обратился к правительству с предложением выпустить специальные марки в случае победы национальной команды в финальном матче. И они были сделаны заранее. Радостное известие о победе пришло 29 июля 1924 года в 12 часов 30 минут. Восторгу болельщиков не было предела! И в тот же день в 16 часов в почтовых окошках появились новые марки. 29 июля 1924 года стал днём рождения футбольной филателии.

Переписывался с 11 странами

— Первую марку о футболе, выпущенную в Уругвае, я искал 40 лет. В Советском Союзе в каталогах содержалась  информация только о том, что выпускала наша страна. В 1979 году в Алма-Ате мне удалось приобрести первый каталог, где были представлены все марки мира, выпущенные на то время: 6 толстенных томов. Стоил он с зарплату инженера. Мне его привезли из Страсбурга через посольство. Я был так рад — не передать словами! И всё это надо было перелопатить, найти, где эти марки находятся… Было интересно, увлекательно, появлялся азарт… Я был офицером, ездил по разным городам, посещал разные клубы филателистов. Марки обменивал, вёл переписку с 11 странами мира. Иного экземпляра приходилось ждать по полгода.

Очень долго искал марки Эгейских островов 1934 года. Италия к чемпионату мира выпустила 9 марок. И ещё 9 таких же, но в другом цвете — для Эгейских островов. Они очень редкие! Я гонялся за ними и нашёл их в Штатах. То, что долго ищешь, всегда интересно. А того, что пришло легко, не замечаешь. Сейчас это всё есть в Интернете. Вот вчера отправил сообщение в Эквадор, и знаю, что через 10 дней марка будет у меня. Поэтому и интерес к маркам у людей пропал. Из тысяч филателистов в Калуге осталось десяток-полтора.

Первая футбольная марка Сенегала 1963 года.

Первая футбольная марка СССР 1935 года.

Марка, выпущенная к чемпионату мира во Франции в 1939 году. Авторы перепутали страны и изобразили на ней Италию.

Редкие марки Эгейских островов 1934 года.

Первые футбольные марки, Уругвай, 1924 год, были посвящены богине Нике. В 1863 году французы на острове Самотраки нашли статую этой богини. В том же году в Англии был образован первый футбольный союз.

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Эта статья была опубликована в №26 газеты «Калужский перекрёсток» от 27.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.

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Тэги: спорт футбол чемпионат мира
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14 июня, четверг  

Россия 
5:0
Москва («Лужники»)
  Саудовская Аравия

15 июня, пятница

Египет 
0:1
Екатеринбург
  Уругвай
Марокко 
0:1
Санкт-Петербург
  Иран
Португалия 
3:3
Сочи
  Испания

16 июня, суббота

Франция 
2:1
Казань
  Австралия
Аргентина 
1:1
Москва («Спартак»)
  Исландия
Перу 
0:1
Саранск
  Дания
Хорватия 
2:0
Калининград
  Нигерия

17 июня, воскресенье

Коста-Рика 
0:1
Самара
  Сербия
Германия 
0:1
Москва («Лужники»)
  Мексика
Бразилия 
1:1
Ростов-на-Дону
  Швейцария

18 июня, понедельник

Швеция 
1:0
Нижний Новгород
  Южная Корея
Бельгия 
3:0
Сочи
  Панама
Тунис 
1:2
Волгоград
  Англия

19 июня, вторник

Колумбия 
1:2
Саранск
  Япония
Польша 
1:2
Москва («Спартак»)
  Сенегал
Россия 
3:1
Санкт-Петербург
  Египет

20 июня, среда

Португалия 
1:0
Москва («Лужники»)
  Марокко
Уругвай 
1:0
Ростов-на-Дону
  Саудовская Аравия
Иран 
0:1
Казань
  Испания

21 июня, четверг

Дания 
1:1
Самара
  Австралия
Франция 
1:0
Екатеринбург
  Перу
Аргентина 
0:3
Нижний Новгород
  Хорватия

22 июня, пятница

Бразилия 
2:0
Санкт-Петербург
  Коста-Рика
Нигерия 
2:0
Волгоград
  Исландия
Сербия 
1:2
Калининград
  Швейцария

23 июня, суббота

Бельгия 
5:2
Москва («Спартак»)
  Тунис
Южная Корея 
1:2
Ростов-на-Дону
  Мексика
Германия 
2:1
Сочи
  Швеция

24 июня, воскресенье

Англия 
6:1
Нижний Новгород
  Панама
Япония 
2:2
Екатеринбург
  Сенегал
Польша 
0:3
Казань
  Колумбия

25 июня, понедельник

Уругвай 
3:0
Самара
  Россия
Саудовская Аравия 
2:1
Волгоград
  Египет
Испания 
2:2
Калининград
  Марокко
Иран 
1:1
Саранск
  Португалия

26 июня, вторник

Австралия 
0:2
Сочи
  Перу
Дания 
0:0
Москва («Лужники»)
  Франция
Нигерия 
1:2
Санкт-Петербург
  Аргентина
Исландия 
1:2
Ростов-на-Дону
  Хорватия

27 июня, среда

Южная Корея 
2:0
Казань
  Германия
Мексика 
0:3
Екатеринбург
  Швеция
Сербия 
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Москва («Спартак»)
  Бразилия
Швейцария 
2:2
Нижний Новгород
  Коста-Рика

28 июня, четверг

Япония 
0:1
Волгоград
  Польша
Сенегал 
0:1
Самара
  Колумбия
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1:2
Саранск
  Тунис
Англия 
0:1
Калининград
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