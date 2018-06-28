Что Марго напророчила Сенегалу в матче с Колумбией

В четверг, 28 июня, завершается групповой этап Чемпионата мира по футболу. В одной из встреч сыграют Колумбия и Сенегал. Результат именно этого матча предсказала любимица калужанки кошка Марго.

В прошлый раз британка ошиблась, напророчив поражение не тому. Посмотрим, удастся ли ей угадать в этот раз.

Марго из двух мисок предпочла ту, что закрепили за сборной Сенегала. Получается, африканцы проиграют. Если Марго окажется права, то команда, расквартировавшаяся в Калуге, вероятнее всего, покинет наш город, и горячие сенегальские парни разъедутся по домам.

Права Марго или нет, узнаем уже скоро. Матч начнется в 17:00.