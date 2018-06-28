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Что Марго напророчила Сенегалу в матче с Колумбией

28.06.2018 16:05 3 978 Редакция

В четверг, 28 июня, завершается групповой этап Чемпионата мира по футболу. В одной из встреч сыграют Колумбия и Сенегал. Результат именно этого матча предсказала любимица калужанки кошка Марго.

В прошлый раз британка ошиблась, напророчив поражение не тому. Посмотрим, удастся ли ей угадать в этот раз.

Марго из двух мисок предпочла ту, что закрепили за сборной Сенегала. Получается, африканцы проиграют. Если Марго окажется права, то команда, расквартировавшаяся в Калуге, вероятнее всего, покинет наш город, и горячие сенегальские парни разъедутся по домам.

Права Марго или нет, узнаем уже скоро. Матч начнется в 17:00.


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Автор:

Редакция 
Тэги: чемпионат мира спорт футбол
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14 июня, четверг  

Россия 
5:0
Москва («Лужники»)
  Саудовская Аравия

15 июня, пятница

Египет 
0:1
Екатеринбург
  Уругвай
Марокко 
0:1
Санкт-Петербург
  Иран
Португалия 
3:3
Сочи
  Испания

16 июня, суббота

Франция 
2:1
Казань
  Австралия
Аргентина 
1:1
Москва («Спартак»)
  Исландия
Перу 
0:1
Саранск
  Дания
Хорватия 
2:0
Калининград
  Нигерия

17 июня, воскресенье

Коста-Рика 
0:1
Самара
  Сербия
Германия 
0:1
Москва («Лужники»)
  Мексика
Бразилия 
1:1
Ростов-на-Дону
  Швейцария

18 июня, понедельник

Швеция 
1:0
Нижний Новгород
  Южная Корея
Бельгия 
3:0
Сочи
  Панама
Тунис 
1:2
Волгоград
  Англия

19 июня, вторник

Колумбия 
1:2
Саранск
  Япония
Польша 
1:2
Москва («Спартак»)
  Сенегал
Россия 
3:1
Санкт-Петербург
  Египет

20 июня, среда

Португалия 
1:0
Москва («Лужники»)
  Марокко
Уругвай 
1:0
Ростов-на-Дону
  Саудовская Аравия
Иран 
0:1
Казань
  Испания

21 июня, четверг

Дания 
1:1
Самара
  Австралия
Франция 
1:0
Екатеринбург
  Перу
Аргентина 
0:3
Нижний Новгород
  Хорватия

22 июня, пятница

Бразилия 
2:0
Санкт-Петербург
  Коста-Рика
Нигерия 
2:0
Волгоград
  Исландия
Сербия 
1:2
Калининград
  Швейцария

23 июня, суббота

Бельгия 
5:2
Москва («Спартак»)
  Тунис
Южная Корея 
1:2
Ростов-на-Дону
  Мексика
Германия 
2:1
Сочи
  Швеция

24 июня, воскресенье

Англия 
6:1
Нижний Новгород
  Панама
Япония 
2:2
Екатеринбург
  Сенегал
Польша 
0:3
Казань
  Колумбия

25 июня, понедельник

Уругвай 
3:0
Самара
  Россия
Саудовская Аравия 
2:1
Волгоград
  Египет
Испания 
2:2
Калининград
  Марокко
Иран 
1:1
Саранск
  Португалия

26 июня, вторник

Австралия 
0:2
Сочи
  Перу
Дания 
0:0
Москва («Лужники»)
  Франция
Нигерия 
1:2
Санкт-Петербург
  Аргентина
Исландия 
1:2
Ростов-на-Дону
  Хорватия

27 июня, среда

Южная Корея 
2:0
Казань
  Германия
Мексика 
0:3
Екатеринбург
  Швеция
Сербия 
0:2
Москва («Спартак»)
  Бразилия
Швейцария 
2:2
Нижний Новгород
  Коста-Рика

28 июня, четверг

Япония 
0:1
Волгоград
  Польша
Сенегал 
0:1
Самара
  Колумбия
Панама 
1:2
Саранск
  Тунис
Англия 
0:1
Калининград
  Бельгия