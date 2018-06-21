В Россию, в лес, в Саранск!

Чемпионат мира по футболу помог многим зарубежным болельщикам открыть для себя нашу страну.

Джастина ГОЛОПОЛОСОВА с другом-волонтёром Родриго из Бразилии.

Удивительно, но факт: в век Интернета, когда один клик мышки позволяет виртуально переместиться в любую точку мира, представления о России у людей, живущих за границей, по-прежнему весьма свое­образные. Оказывается, многие из них до сих пор верят в мифы и о медведях на Красной площади, и о заснеженной круг­лый год Москве. В этом лично убедилась калужанка Джастина ГОЛОПОЛОСОВА, которая уже несколько лет работает волонтёром на крупных спортивных мероприятиях и в России, и за рубежом, поэтому иностранцев среди её друзей очень много. Кто-то из них приехал в нашу страну на чемпионат мира по футболу снова в качестве волонтёра, кто-то — чтобы поболеть за любимую команду. Для них, как и для многих других болельщиков из-за рубежа, — а их ожидается около полутора миллионов — эта поездка стала настоящим открытием. Россия оказалась совсем не такой, какой они её себе представляли.

«Снег пошёл?»

— У моих друзей-волонтёров Россия никогда не находилась в списке стран, которые они мечтали посетить, — говорит Джастина. — И, если бы не чемпионат, то вряд ли кто-то из них приехал бы к нам. Многие опасаются — из-за негативного имиджа, который формируют о России зарубежные СМИ. Так что футбол, по сути, предоставил большому количеству людей возможность сформировать своё собственное мнение о нашей стране. Очень хорошо, что игры проходят в разных городах и иностранцы могут побывать не только в Москве и в Питере, но и в других регионах.

Самое своеобразное представление о России — у людей, живущих за океаном, в таких странах, как Перу, Мексика, Колумбия, Бразилия. Один друг из Перу пишет мне: «У вас в стране всегда холодно, Москва-река покрыта льдом, а Путин из окон Кремля смотрит, как москвичи сидят на льду и ловят рыбу». Миф о тёмной, заснеженной Москве, кстати, очень распространён. У меня есть друг-бразилец, работает у нас по контракту. Он приехал сюда в августе. Первое время родные и друзья каждый день спрашивали у него: «Ну что, снег пошёл?»

Есть ещё один распространённый стереотип, из-за которого в нашу страну боятся ехать темнокожие иностранцы. Среди них бытует мнение, что у нас белые убивают чёрных и их за это не наказывают. Ко мне в гости в Калугу как-то приезжал знакомый — он темнокожий, живёт во Франции. Он ходил по городу и удивлялся, что люди, глядя на него, улыбаются. Сказал, что в Европе отношение к темнокожим гораздо менее доброжелательное.

В Нижнем Новгороде работает волонтёром мой друг из Турции. Через несколько дней после приезда в Россию он написал: «Рассказы про медведей и балалайки — это неправда. А вот русские бабушки, которые вечно спорят и ворчат в очередях, действительно существуют».

«Широка страна моя родная»

— Ещё одному знакомому — он мексиканец, мы волонтёрили вместе на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро — пришлось долго объяснять, что Россия — очень большая страна, поэтому объехать её за два часа на автобусе или поезде не получится. У друга куплены билеты на игру в Ростове-на-Дону. Он рассчитывал после матча съездить в Санкт-Петербург и Екатеринбург. Это притом, что у него в запасе всего несколько дней. С трудом объяснила, что он просто не успеет добраться всюду на поезде и вовремя вернуться в Москву. Очень удивлялся: «Неужели у вас такие большие расстояния? А на карте всё близко».

Ещё один мой друг поинтересовался: «А почему все говорят, что Россия — очень большая страна? Разве это большая?» И показывает на карте Калининград и территорию вокруг него: вот, мол, и вся Россия. Я в ответ посмеялась: «Вообще-то это лишь малая часть нашей страны».

У некоторых ребят никак не складывался в голове пазл: почему для того, чтобы добраться из Калининграда в Москву на поезде, нужна шенгенская виза: «Зачем? Мы же едем из России в Россию!»

Самый красивый город

— Очень удивил друг из Египта. Когда он выбирал города для посещения, то остановился на Саранске. Спросила у него: «А почему не Питер или Казань?» На что он ответил: «Я погуглил и выяснил, что это самый красивый город в России». И потом тоже очень удивился, когда узнал, что ни я, ни другие российские волонтёры ничего не знают о Саранске и никогда там не были.

Друзья из Турции и Бразилии мечтают побывать в лесу. Правда, у них о лесе весьма специфическое представление. У бразильцев он вообще ассоциируется с джунглями и анакондами. Как-то написала в нашем чате, что ходила с родителями в лес за грибами. Прия­тель из Франции спрашивает: «А волки там есть?» «Есть», — отвечаю. «Они же могли напасть на вас! Это опасно!» Убедить его в обратном я так и не смогла.

На футбол — за русской женой

— Друзья из Марокко рассказали, что чемпионат мира в России вызвал переполох среди местных женщин. Оказывается, многие марокканские мужчины засобирались к нам не только ради футбола, но и в надежде присмотреть здесь русскую жену. Они считают, что наших соотечественниц, в отличие от марокканок, которых надо чуть ли не каждый день водить за покупками в торговые центры, содержать намного экономнее.

Вернуться в Россию

— С несколькими друзьями-волонтёрами мы встретились в Москве в день открытия чемпионата. Атмосфера в столице очень праздничная и доброжелательная, хотя неприятные моменты тоже есть. Например, иностранцев сильно разводят на деньги. Другу из Бразилии в аэропорту втюхали «симку» за 2500 рублей, подключив все платные услуги, какие только можно, причём большая их часть не работает. Кроме того, по Москве ходят люди с плакатиками: «Помогу настроить телефон». Естественно, за деньги.

Но в целом друзья поездкой очень довольны и говорят, что обязательно приедут в Россию снова.

Похоже, мексиканские болельщики приехали на чемпионат тоже не только ради футбола.

Кстати

Среди болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу, лидируют жители Латинской Америки. В отличие от европейцев, которые прилетают на день-два, латиноамериканцы остаются в нашей стране на две-три недели. Они хотят не только посмотреть игры, но и поездить по России в качестве туристов, поскольку для них наша страна до последнего времени была совершенно неизвестной. Российские туроператоры считают, что благодаря чемпионату мира поток туристов из стран Латинской Америки может увеличиться.

Только цифры

125 тысяч болельщиков находились в Москве по состоянию на 15 июня (данные компании oneFactor). В том числе:

15 тысяч — бразильцы

12 тысяч — саудовцы

12 тысяч — костариканцы

9 тысяч — немцы

8 тысяч — перуанцы

8 тысяч — бельгийцы

7 тысяч — мексиканцы

6 тысяч — испанцы.

Эта статья была опубликована в №25 газеты «Калужский перекрёсток» от 20.06.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве издания.