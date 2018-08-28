Новое топливо Pulsar принесет пользу вашему автомобилю и бюджету

28.08.2018 16:19 377

В июле текущего года нефтяная компания «Роснефть» завершила масштабный проект по унификации топливного предложения, направленного в первую очередь на повышение потребительских качеств моторных топлив, выпустив на розничный рынок фирменное топливо Pulsar 92 и Pulsar 95, адаптированное для обычных автомобилей. На это топливо уже перешли 26 регионов России, в том числе и Калужская область.

Результаты стендовых, квалификационных и лабораторных испытаний показали, что автомобильные бензины Pulsar соответствуют самым жестким требованиям мировых производителей автомобилей к качеству моторных топлив.

Состав нового топлива обладает рядом уникальных характеристик. Оно содержит увеличенное количество высококачественных компонентов, которые предотвращают образование отложений, и не менее уникальную многофункциональную моющую присадку, которая обеспечивает чистоту топливной системы в процессе работы двигателя прямого впрыска. При переходе с обычного бензина АИ 95 на Pulsar 95 после 60 часов работы двигателя удаляется до 58% отложений на впускных клапанах. Это обеспечивает стабильную и надежную работу топливной системы автомобиля. Для сравнения: уровень отложений на впускных клапанах на базовом топливе АИ-95 – 339,3 мг/клапан, после 60 часов работы на топливе Pulsar -95 – 4,5 мг/клапан (по требованиям Всемирной топливной хартии - не более 30 мг/клапан).

Новое топливо Pulsar принесет пользу не только вашему автомобилю, но и бюджету, снижая эксплуатационный расход бензина до 5% и увеличивая запас хода на одном полном топливном баке на 15-25 км.

Кстати

В рамках этапа Российской серии кольцевых гонок на трассе Moscow Raceway НК «Роснефть» объявила о старте продаж нового премиального высокооктанового топлива Pulsar-100. Бензин «Роснефти» с октановым числом 100 уже стал официальным топливом серии. Его состав позволяет в полной мере раскрыть потенциал современных высокофорсированных двигателей и повысить эффективность их работы. Новое топливо обладает и повышенными экологическими показателями.