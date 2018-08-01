Клиенты «серых» перевозчиков под налоговым ударом

01.08.2018 12:50 952

Обыски прошли в офисе федерального грузоперевозчика ООО «Транспортно-экспедиционная компания „ЛидерТранс“» (на рынке с 2009 года), головной офис которого базируется в Набережных Челнах (республика Татарстан), сообщает «Бизнес Онлайн». Следствие считает, что компания уже несколько лет уклоняется от уплаты налогов. Пока расследуется деятельность контрагентов перевозчика - ООО «Авекс-Групп» и ООО «Транскомресурс», которые имеют признаки фирм-«однодневок» и в настоящее время находятся в стадии ликвидации. Информацию об этих фирмах Следственный комитет получил в ФНС — когда в ходе выездной проверки фискалы пришли по адресам юридической регистрации фирм, они увидели кресло, стул и монитор – очевидно, что реальная деятельность не велась, отмечает «Бизнес Онлайн». При этом, если выручка «Авекс-Групп» за 2016 год (последний отчетный период) составила 210 млн рублей, а «Транскомресурса» — почти 650 млн рублей, то прибыль их за тот же период составила всего 479 и 930 тыс. рублей соответственно. В настоящее время в поле внимания СК находятся еще более 10-ти подобных фирм, также зарегистрированных в Челнах. Все эти фирмы использовали один IP-адрес, документы в налоговую приносил один и тот же представитель, считает следствие.

По данным сотрудников Следственного комитета, в конце каждого отчетного периода «ЛидерТранс» заключал договоры на оказание услуг с этими и рядом других очевидно подставных контор, занижая таким образом базу налога на прибыль. В том же 2016 году чистая прибыль «ЛидерТранс», согласно данным «Контур.Фокус», составила всего 3,5 млн рублей при общем обороте в 1,4 млрд рублей.

Если взаимосвязь компании «ЛидерТранс» и ее контрагентов будет подтверждена, то сумма ущерба государству за три-четыре последних года может составить порядка 1 млрд рублей.

Однако неприятности перевозчика (по некоторым данным, официальный собственник компании Михаил Устюжанин уже уехал из страны) могут серьезно ударить и по их клиентам - грузоотправителям. Среди корпоративных клиентов перевозчика – крупные компании, работающие в отраслях розничной торговли и ТНП, машиностроения, металлургии, химической промышленности и нефтегазового сектора. «ЛидерТранс» оказывал преимущественно услуги FTL (перевозка фурами по нужды одного заказчика), в том числе автопарком рефрижераторов.

Так, претензии по налогу на прибыль – лишь верхушка айсберга. Скорее всего, закономерно подтянутся и вопросы по неправомерному возмещению НДС – а здесь уже проверяется длинная цепочка расчетов контрагентов. При этом выявление подозрительных компаний и соответственно их контрагентов сейчас существенно ускорилось благодаря автоматизации процессов и интеграции с данными банков и Росфинмониторинга. Информацию о рискованных контрагентах и цепочках налоговые органы получают с помощью электронного декларирования и обработки big data программой АСК НДС, одной из самых «продвинутых» в мире.

Под ударом, таким образом, могут оказаться клиенты других «серых» транспортных операторов, в том числе федерального уровня. Так, в 2018 году уже проходила информация о претензиях налоговых органов к компаниям РАТЭК, ПЭК.

Например, в отчетности РАТЭК (20 лет на рынке) указано, что 2016 году выручка предприятия составила 3,5 миллиарда рублей, но чистую прибыль задекларировали только в 385 тысяч рублей. В отношении ПЭК (17 лет на рынке) Росфинмониторинг обращает внимание на ситуацию, когда оборот предприятия превышает 13 млрд рублей, однако из них более 11,5 млрд зачисляются как себестоимость услуг – и налоги уплачиваются только с 1,5 млрд рублей.

Кстати, уже с 1 августа начинает работу сервис «Прозрачный бизнес», который раскрывает информацию о численности работников организации, применяемых режимах налогообложения и об участии в консолидированных группах налогоплательщиков. С 1 октября в сервисе появятся сведения о доходах и расходах организаций, суммах уплаченных налогов, сборов и страховых взносов. А с 1 декабря 2018 года механизм распространится на информацию о налоговых недоимках и задолженности по пеням и штрафам, а также о налоговых правонарушениях организаций.

Сервис будет полезен клиентам грузоперевозчиков, которые сами смогут проследить адекватность налоговых отчислений и сделать соответствующие выводы.