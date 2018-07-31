Законодатели держат на контроле ремонт дорог

Во вторник, 31 июля, в Законодательном собрании Калужской области депутат Михаил Дмитриков в режиме видеоконференции провел заседание рабочей группы по координации деятельности в сфере контроля за содержанием автомобильных дорог общего пользования.

Константин БУЛЫЧЁВ, заместитель начальника ГКУ КО «Калугадорзаказчик», рассказал о выездных осмотрах дорог общего пользования и проведения Дней качества с участием депутатов Законодательного Собрания.

- По состоянию на сегодняшний день 52 % дорог находятся в нормативном состоянии - отвечают требованиями ГОСТа, - сообщил он.

Лето – время активного ремонта и реконструкции дорожного полотна. Приёмка дорог проходит с участием депутатов. Дни качества уже прошли в Ульяновском, Спас-Деменском, Боровском районах.

- Замечания во всех районах одни и те же: где-то немного занижены обочины, где-то дорожные знаки по своей конфигурации не соответствуют нормам, где-то стойки уже проржавели, надо покрасить, где-то остановочным павильонам необходим косметический ремонт. Это мелкие замечания, которые подрядчиками были приняты к сведению и в настоящее время устранены.

Депутат Нина ИЛЛАРИОНОВА обратила внимание на состояние дорог в Обнинске, их буквально уничтожают большегрузы. Пункты весового контроля ситуацию не спасают.

- На сегодняшний момент в области установлено 14 площадок весового контроля. Что касается Обнинска, мы там не можем перекрыть кислород транспорту, так как карьеры находятся почти в черте города. Они возят песок денно и нощно. Мы пытается навести порядок путём установления временных пунктов весового контроля, - сообщил Булычёв.

В этих местах дежурят сотрудники ГИБДД. Но большегрузы умудряются найти объездные пути или поменять время работы – вывозят песок исключительно по ночам.

С такой же проблемой сталкиваются и другие районы – Ферзиковский, Спас-Деменский. Зачастую дороги разбивают большегрузы сельхозпредприятий.

- Мы не можем остановить развитие сельского хозяйства района, нужно искать золотую середину, чтобы и жители, и предприниматели остались довольны, - подчеркнул Сергей ТЕРЕХОВ, глава МО «Ферзиковский район».

Константин Булычёв рассказал, что в следующем году на ряде проблемных дорог планируется установить автоматические рамки весового контроля. Стоимость каждой из них составляет 40 миллионов рублей.

Александр ЕФРЕМОВ, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области, предложил изучить опыт других регион в решении данной проблемы, а также просчитать, будет ли выгодно устанавливать автоматические рамки. Кроме того, он решил провести отдельное совещание с детальным рассмотрением данного вопроса.

Депутаты выразили озабоченность состоянием дорог, которые ведут к школам. 1 сентября будет запущено 235 школьных маршрутов. Однако до сих пор не все дороги, по которым проедут школьные автобусы, приведены в нормативное состояние. Решение этой проблемы депутаты взяли на контроль.