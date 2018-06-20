Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов из Калуги в Краснодар и Минеральные Воды

20.06.2018 15:04 759

Авиакомпания Азимут открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршрутам Краснодар – Калуга – Краснодар и Минеральные Воды – Калуга – Минеральные Воды.



Выполнение рейсов начинается 17 июля 2018 года, направления будут обслуживаться два раза в неделю по вторникам и субботам по следующему расписанию:



КРАСНОДАР



Вторник

- вылет из Краснодара в 07:45, прибытие в Калугу в 09:45

- вылет из Калуги в 16:40, прибытие в Краснодар в 18:35

Суббота

- вылет из Краснодара в 08:20, прибытие в Калугу в 10:30

- вылет из Калуги в 17:40, прибытие в Краснодар в 19:35



МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ



Вторник

- вылет из Калуги в 10:25, прибытие в Минеральные Воды в 12:45

- вылет из Минеральных Вод в 13:45, прибытие в Калугу в 16:00

Суббота

- вылет из Калуги в 11:10, прибытие в Минеральные Воды в 13:30

- вылет из Минеральных Вод в 14:50, прибытие в Калугу в 17:00



Минимальный тариф на новом направлении составляет 888 рублей в одну сторону.



Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании https://azimuth.aero/