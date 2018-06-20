Авиакомпания Азимут запускает продажу авиабилетов из Калуги в Краснодар и Минеральные Воды

Авиакомпания Азимут открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршрутам Краснодар – Калуга – Краснодар и Минеральные Воды – Калуга – Минеральные Воды.
Выполнение рейсов начинается 17 июля 2018 года, направления будут обслуживаться два раза в неделю по вторникам и субботам по следующему расписанию:
КРАСНОДАР
Вторник
- вылет из Краснодара в 07:45, прибытие в Калугу в 09:45
- вылет из Калуги в 16:40, прибытие в Краснодар в 18:35
Суббота
- вылет из Краснодара в 08:20, прибытие в Калугу в 10:30
- вылет из Калуги в 17:40, прибытие в Краснодар в 19:35
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Вторник
- вылет из Калуги в 10:25, прибытие в Минеральные Воды в 12:45
- вылет из Минеральных Вод в 13:45, прибытие в Калугу в 16:00
Суббота
- вылет из Калуги в 11:10, прибытие в Минеральные Воды в 13:30
- вылет из Минеральных Вод в 14:50, прибытие в Калугу в 17:00
Минимальный тариф на новом направлении составляет 888 рублей в одну сторону.
Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании https://azimuth.aero/
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