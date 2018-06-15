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Авиакомпания Азимут открыла продажу авиабилетов по маршруту Ростов-на-Дону - Калуга - Ростов-на-Дону

15.06.2018 12:56 0 897
Авиакомпания Азимут открыла продажу авиабилетов по маршруту Ростов-на-Дону - Калуга - Ростов-на-Дону

Авиакомпания Азимут открыла продажу авиабилетов на рейсы по маршруту Ростов-на-Дону – Калуга – Ростов-на-Дону.

Выполнение рейсов начнется 16 июля 2018 года, направление будет обслуживаться два раза в неделю по понедельникам и четвергам по следующему расписанию:

  • вылет из донской столицы в 08:25, прибытие в Калугу в 10:15,
  • вылет из Калуги в 10:55, прибытие в Ростов-на-Дону в 12:40.

Минимальный тариф на новом направлении составляет 888 рублей в одну сторону.

Узнать подробности и приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании https://azimuth.aero/

Акционерное общество «Авиакомпания АЗИМУТ» (www.azimuth.aero):
Авиакомпания Азимут — авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах «Платов» (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот «Авиакомпания АЗИМУТ» состоит из самолетов Сухой Суперджет 100 улучшенной модификации SSJ100-95LR (Long Range) – с увеличенной дальностью полёта. Воздушные суда поставлены в рамках контракта с Государственной Транспортной Лизинговой Компанией.


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Тэги: аэропорт
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