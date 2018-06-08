Маршрутки, которые помогают городу развиваться

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На выезде из Калуги скопилась пробка 08.06.2018 16:14
Дорогу в Калуге закроют из-за ремонта переезда 08.06.2018 15:56
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