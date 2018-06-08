Маршрутки, которые помогают городу развиваться

08.06.2018 16:45 569

Пассажирские перевозки с самого зарождения этого бизнеса в конце 1980-х были, с одной стороны, благодарным, а с другой стороны — сложным делом. После распада СССР муниципальный транспорт стремительно деградировал и в большинстве городов просто самоустранился с рынка, уступив место частным извозчикам. Они стали спасением для жителей постсоветского пространства. Как бы их ни ругали, маршрутки стали символом эпохи. И, несмотря на очевидные недостатки, которые особенно ярко проявлялись в начале становления этой сферы, именно они сохранили города от транспортного коллапса.



Но те времена прошли, общественный транспорт за эти годы объективно стал лучше. Ушли в прошлое дряхлые «ПАЗики», пришли чистые «Форды» и «Мерседесы». Но одновременно выросло и благосостояние граждан, а вместе с ним количество личных автомобилей. Калуга прочно держится в десятке самых автомобилизированных городов, в компании таких мегаполисов, как Москва, Казань и Санкт-Петербург. На этом фоне периодически возникают разговоры о том, что частных извозчиков слишком много, что потребность в них уже не так велика. И действительно, с укреплением экономики в 2000-х объем перевозок пассажиров всеми видами общественного транспорта в России с 2000 по 2013 год снизился, по данным Росстата, более чем в два раза. И наземный нерельсовый транспорт также оказался уязвимым. Сильнее всего сократились показатели только у трамваев и троллейбусов, которые в целом по России вымирают: за тот же период число поездок на них упало в пять раз. Их доля была поделена между автомобилями, автобусами и маршрутками.



Современная Калуга похожа на Москву и Казань не только загруженностью дорог, но и тем, что в этих городах основу общественного транспорта также составляют частные извозчики. Их не вытесняют, а, напротив, интегрируют в единую транспортную систему с муниципальными предприятиями.



Но, несмотря на автомобильный бум, все же именно наземный нерельсовый транспорт — основа транспортной системы страны. На него приходится почти 60% всех поездок, совершаемых на общественном транспорте. И, что немаловажно, в периоды экономической нестабильности позиции этого транспорта укрепляются. Логика проста: чем дороже бензин, тем выгоднее пересесть на маршрутку. Так что, хоть правительство и рапортует об остановке роста цен на топливо, прогонять общественный транспорт с улиц рановато.



С этим согласна и директор одного из крупнейших перевозчиков Калуги - компании «Эгоном» - Елена Тюлюш:



- Мы рассматриваем свою работу как вклад в общее дело развития города и региона. Наши автобусы связывают спальные и промышленные районы, окраины и центр, возят и рабочих, и чиновников. Даже несмотря на то, что у многих теперь есть собственные автомобили, сеть общественного транспорта остается. Именно она связывает город воедино, и мы ежедневно стараемся, чтобы эта связь не оборвалась.



Сотрудники ООО «Эгоном» спешат (конечно, не превышая допустимой скорости) поздравить калужан с Днем России. Знайте, что вы всегда можете рассчитывать на «Эгоном», - довезем быстро и с комфортом.