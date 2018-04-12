Калужан спросят про велодорожки, остановки и ямы на дорогах

На сайте горуправы Калуги в четверг, 12 апреля, разместили опрос жителей, цель которого – исследовать мнения, предложения, замечания по организации дорожного движения в городе.

Калужан, в частности, просят перечислить участки на дорогах и улицах областного центра, где из-за ям и плохого асфальта затруднено движение транспорта, назвать места, где сложности с передвижением испытывают пешеходы: нет остановочных павильонов, знаков, пешеходных переходов. Жителей областного центра также спрашивают о том, где, по их мнению, следует организовать велодорожки и парковки для автомобилей.

Исследование проводится в рамках проектирования новой комплексной схемы организации дорожного движения. Как мы рассказывали, этой работой занимается воронежское ООО «ДорМостПроект». Организация выиграла контракт, снизив его начальную стоимость с 19 млн. 400 тыс. рублей до 10 млн. 400 тысяч. Проект должен быть готов в течение 10 месяцев, то есть к ноябрю-декабрю нынешнего года.

После утверждения новой схемы владельцем всех городских пассажирских маршрутов, возможно, станет МУП «Управление Калужского троллейбуса», а частные перевозчики будут работать у УКТ на субподряде.

Что думают об этом руководители компаний по перевозке пассажиров, читайте в статье «Под крылом УКТ мы вернёмся назад в СССР». Она опубликована в свежем номере газеты «Калужский перекрёсток», который вышел в свет в минувшую среду, 11 апреля.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.