Между Калугой и чешским городом Пардубице хотят установить авиасообщение

19.03.2018 13:20 1127

19 марта состоялось очередное заседание комитета по правовому обеспечению местного самоуправления под председательством Александра ОДИНОЧНИКОВА.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города: 1,5 миллиона рублей выделяется на предоставление субсидии для оказания финансовой помощи муниципальному унитарному предприятию «Управление калужского троллейбуса».

Также депутаты поддержали предложения по внесению изменений в решение Городской Думы «Об управлении экономики и имущественных отношений».

Поправки приводят документ в соответствие с действующим законодательством и совершенствуют механизм управления, учёта и распоряжения муниципальным имуществом.

Было одобрено подписание соглашения о сотрудничестве между Калугой и чешским городом Пардубице.

Города будут сотрудничать в сфере туризма, культуры, спорта, науки и современных технологий, предполагается наладить обмен опытом и сотрудничество во всех сферах социально-экономической и гуманитарной деятельности. Первоочередным вопросом взаимодействия станет организация авиасообщения.

Члены комитета поддержали предложения по проведению консультативного опроса населения деревни Уварово и села Уварово-Починковский карьер по вопросу объединения населённых пунктов.

Генеральным планом Калуги предусмотрено преобразование данных сельских населённых пунктов, путём их объединения, село Уварово-Починковский и деревня Уварово в настоящее время практически слились друг с другом.

Депутатами были поддержаны кандидатуры для занесения на муниципальную Доску Почёта «Дела и люди».

Занести на Доску Почёта предлагается двадцать человек: представителей образования, здравоохранения, науки, культуры, бизнеса, промышленности и сельского хозяйства.

– На Доску Почёта будут занесены лучшие работники, выдвинутые трудовыми коллективами города, – подчеркнул председатель комитета Александр ОДИНОЧНИКОВ, – открытие обновлённой Доски Почёта традиционно состоится в День весны и труда – 1 мая.