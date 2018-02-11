Разбился самолёт авиакомпании, работающей в Калуге

Около 14:30 в воскресенье, 11 февраля, в Московской области потерпел крушение самолёт АН-148 «Саратовских авиалиний». За несколько минут до этого он вылетел из Москвы и направлялся в Орск. По предварительным данным, но борту находилось более 60 человек, все они, вероятно, погибли.
Источники Mash сообщают о том, что самолет с бортовым номером RA-61704 развалился еще в воздухе. Обломки разбросаны на большой площади. Работу спасателей затрудняют сложные погодные условия.
«Интерфакс» сообщает, что на месте обнаружено большое количество погибших.
То же агентство «Интерфакс» опубликовало информацию о возможном столкновении самолёта и почтового вертолета. Источник «Ленты.ру» тоже говорит, что рядом с самолетом нашли обломки вертолета «Почты России». Однако представители почтовой компании опровергают эту информацию.
МЧС открыло горячую линию для родственников и близких: 8 800 775 17 17.
Отметим, что «Саратовские авиалинии» в летний период летают из Калуги в Сочи и Симферополь. Рейсы в Сочи планируется выполнять как раз на самолётах АН-148.
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