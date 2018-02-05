Пьянству – бой: водителя на год отправили в колонию

30-летний житель Жиздринского района год проведёт в колонии строгого режима за неоднократное управление машиной в пьяном виде.

Сначала мужчину лишили прав. Но это не помешало ему сесть за руль. В ноябре 2017 года его дважды останавливали сотрудники ДПС. Оба раза он управлял автомобилем, находясь в алкогольном опьянении.

Также мужчине запрещено 3 года садиться за руль, сообщает в понедельник, 5 февраля, областная прокуратура.