Пьянству – бой: водителя на год отправили в колонию

30-летний житель Жиздринского района год проведёт в колонии строгого режима за неоднократное управление машиной в пьяном виде.
Сначала мужчину лишили прав. Но это не помешало ему сесть за руль. В ноябре 2017 года его дважды останавливали сотрудники ДПС. Оба раза он управлял автомобилем, находясь в алкогольном опьянении.
Также мужчине запрещено 3 года садиться за руль, сообщает в понедельник, 5 февраля, областная прокуратура.
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