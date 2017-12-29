В праздничные дни изменится расписание автобусов № 29

В понедельник и вторник, 1 и 2 января, изменится расписание автобусов № 29 «мкр. Кошелев - ст. Калуга 1».
Транспорт от микрорайона Кошелев и от станции Калуга-1 будет отправляться последующему расписанию:
|От «Кошелева»
|От Калуги-1
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07:10
07:50
08:40
09:20
10:10
10:50
11:40
12:20
13:10
13:50
14:40
15:20
16:10
16:50
17:40
18:20
19:10
19:50
20:40
22:00
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07:10
07:50
08:40
09:20
10:10
10:50
11:40
12:20
13:10
13:50
14:40
15:20
16:10
16:50
17:40
18:20
19:10
19:50
20:40
22:00
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