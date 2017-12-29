В праздничные дни изменится расписание автобусов № 29

29.12.2017 15:25 236 Елена Французова

В понедельник и вторник, 1 и 2 января, изменится расписание автобусов № 29 «мкр. Кошелев - ст. Калуга 1». Транспорт от микрорайона Кошелев и от станции Калуга-1 будет отправляться последующему расписанию: От «Кошелева» От Калуги-1 07:10 07:50 08:40 09:20 10:10 10:50 11:40 12:20 13:10 13:50 14:40 15:20 16:10 16:50 17:40 18:20 19:10 19:50 20:40 22:00 07:10 07:50 08:40 09:20 10:10 10:50 11:40 12:20 13:10 13:50 14:40 15:20 16:10 16:50 17:40 18:20 19:10 19:50 20:40 22:00





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