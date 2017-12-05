Какие улицы перекроют в Калуге в новогодние праздники

Во время открытия главной городской новогодней ёлки, запуска праздничного фейерверка, ночной новогодней дискотеки на Театральной площади, открытия новогодней ёлки на Московской площади будет ограничено движение автотранспорта, сообщает во вторник, 5 декабря, городская управа.
Въезд закроют:
Автолюбителей призывают быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.
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