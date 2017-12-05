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Какие улицы перекроют в Калуге в новогодние праздники

05.12.2017 12:06 0 622 Елена Французова
Какие улицы перекроют в Калуге в новогодние праздники

Во время открытия главной городской новогодней ёлки, запуска праздничного фейерверка, ночной новогодней дискотеки на Театральной площади, открытия новогодней ёлки на Московской площади будет ограничено движение автотранспорта, сообщает во вторник, 5 декабря, городская управа.

Въезд закроют:

  • 23 декабря с 07:00 часов до 20:00 часов  на улице Московской, 212( территория, прилегающая к Арене КТЗ); 
  • 31 декабря с 18:00 часов до 19.00 часов по улице Кирова (в районе Театральной площади);
  • 31 декабря с 12:00 до 04:00 1 января  на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова).

Автолюбителей призывают быть внимательнее и заранее выбирать пути объезда.


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Тэги: авто транспорт новый год

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