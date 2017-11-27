Для большегрузов закроют альтернативную дорогу в Детчино

В понедельник, 27 ноября, на планёрке в правительстве губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ напомнил об обещании, которое он дал жителям Детчино - запретить проезд большегрузов через посёлок.
- Я на предыдущем заседании давал задание установить запрещающие знаки, которые бы препятствовали проезду транзитного грузового транспорта через посёлок Детчино. Что сделано? – поинтересовался глава региона.
Ему пояснили, что установлены знаки «ограничение нагрузки на ось» на переездах мостовых сооружениях перед Детчино и после, а также информационные знаки о запрете проезда грузового автотранспорта. Дополнительно проведено совещание по усилению работы ГИБДД на данном участке дороги.
- Ольга Владимировна, это дорога общего пользования? – поинтересовался губернатор у регионального министра дорожного хозяйства Ольги ИВАНОВОЙ.
- Это дорога общего пользования, кроме того, она согласно постановлению правительства РФ используется как альтернативная, - ответила Иванова.
- Значит, будем устранять эту недоработку, будем планировать строительство новой дороги. Пока придётся испытывать неудобства. Но транзитный проезд через посёлок Детчино должен быть запрещён, - подчеркнул губернатор. - Что там установлено?
- Знак «Проезд транзитного транспорта запрещён», - ответила Иванова.
- Такого знака нет в правилах дорожного движения. Надо поставить такой знак, какой есть в правилах дорожного движения, - наставлял Иванову Артамонов.
- Хорошо, проработаем дополнительного с ГИБДД, - ответила та.
- Поставьте эти знаки, и тогда у ГИБДД появиться право отслеживать, чтобы знаки все исполнялись. На этой неделе это сделайте. И надо совместно с Федеральным дорожным агентством планировать строительство обхода, чтобы через поселок проезда не было. Пока пусть ездят по платной дороге.
Иванова заявила, что проектирование новой объездной дороги возможно в 2018 году.
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