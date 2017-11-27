Глас народа
Важно:
Холодно – звоните: в Калуге заработал
телефон для жалоб на отопление
Понедельник, 27 ноября
$ 58.53 0.07
69.33 0.15
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Для большегрузов закроют альтернативную дорогу в Детчино

27.11.2017 15:56 0 1327 Елена Французова
Для большегрузов закроют альтернативную дорогу в Детчино

В понедельник, 27 ноября, на планёрке в правительстве губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ напомнил об обещании, которое он дал жителям Детчино - запретить проезд большегрузов через посёлок.

- Я на предыдущем заседании давал задание установить запрещающие знаки, которые бы препятствовали проезду транзитного грузового транспорта через посёлок Детчино. Что сделано? – поинтересовался глава региона.

Ему пояснили, что установлены знаки «ограничение нагрузки на ось» на переездах мостовых сооружениях перед Детчино и после, а также информационные знаки о запрете проезда грузового автотранспорта. Дополнительно проведено совещание по усилению работы ГИБДД на данном участке дороги.

- Ольга Владимировна, это дорога общего пользования? – поинтересовался губернатор у регионального министра дорожного хозяйства Ольги ИВАНОВОЙ.

- Это дорога общего пользования, кроме того, она согласно постановлению правительства РФ используется как альтернативная, - ответила Иванова.

- Значит, будем устранять эту недоработку, будем планировать строительство новой дороги. Пока придётся испытывать неудобства. Но транзитный проезд через посёлок Детчино должен быть запрещён, - подчеркнул губернатор. - Что там установлено?

- Знак «Проезд транзитного транспорта запрещён», - ответила Иванова.

- Такого знака нет в правилах дорожного движения. Надо поставить такой знак, какой есть в правилах дорожного движения, - наставлял Иванову Артамонов.

- Хорошо, проработаем дополнительного с ГИБДД, - ответила та.

- Поставьте эти знаки, и тогда у ГИБДД появиться право отслеживать, чтобы знаки все исполнялись.  На этой неделе это сделайте. И надо совместно с Федеральным дорожным агентством планировать строительство обхода, чтобы через поселок проезда не было. Пока пусть ездят по платной дороге.

Иванова заявила, что проектирование новой объездной дороги возможно в 2018 году.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто анатолий артамонов ольга иванова

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

3000 литров поддельной «незамерзайки» нашли на складе 27.11.2017 09:36

Улицу Дзержинского опять перекроют 24.11.2017 16:55

Двор многоэтажки на Правом берегу превратили в платную парковку 23.11.2017 10:37

В Калуге проверят, как водители пропускают пешеходов 23.11.2017 10:30

Участок улицы Дзержинского перекрыли в Калуге 23.11.2017 09:54

27.11.2017 09:04 516 8
26.11.2017 16:49 755 3
26.11.2017 09:36 954 18
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вт 28 ноября, 19:00
Сергей Пенкин. Шоу "Музыкальная терапия"
Арена КТЗ, ДК
вс 24 декабря, 19:00
Концерт группы "Кипелов". Презентация нового альбома.
Арена КТЗ, ДК
сб 10 февраля, 19:00
АРИЯ. "Для слабых места нет"
Арена КТЗ, ДК
вт 20 марта, 19:00
Стас Михайлов. "Лучший день"
Арена КТЗ, ДК
пт 13 апреля, 18:00
Линда. Ресторанная премия.
Арена КТЗ, ДК
ср 29 ноября, 18:30
Сеанс R&B музыки на Катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 02 декабря, 19:00
«Привет из 90-х» на Катке «Любимый»
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

вт 28 ноября, 10:00
Музыкально-игровое занятие «Кузьминки»
Дом мастеров
сб 02 декабря, 10:30
Мастер-классы в "Школе мастеров"
Дом мастеров
вт 28 ноября, 11:00
"Время чудес"
Областной Центр Дополнительного Образования Детей им. Ю.А.Гагарина
сб 09 декабря, 12:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория

Концерты

вт 28 ноября, 19:00
"Генераторы" и "Дегенераторы"
Филармония
вт 28 ноября, 19:00
«Ритмы осеннего бульвара»
Филармония
вт 28 ноября, 19:00
Сергей Пенкин. Шоу "Музыкальная терапия"
Арена КТЗ, ДК
вт 28 ноября, 19:00
Концертная программа «Нержавейка»
Дом мастеров

Кино

Джиперс Криперс 3
Мифы
Тайна Коко
Коматозники
Новости компаний

Если болит спина, значит, пора… пройти бесплатную диагностику в центре доктора Бубновского!

В филиале «Калугаэнерго» ведется планомерная работа по снижению дебиторской задолженности

«Черная пятница» в интернет-магазине МегаФона

Филиал Калугаэнерго оперативно восстановил электроснабжение в центральной части Калуги

Опросы
В Калуге зарегистрирован первый случай гриппа. А вы уже сделали прививку? 
 
Да
 224
Нет, но собираюсь
 122
Нет, я против прививок
 544
Нет, потому что нет на это времени
 150
Я никогда не болею и без прививок
 123
Другое (напишу в комментариях)
 23
Всего проголосовало: 1186
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Пьянству-бой

Viktorch1311 24 ноя 2017 12:54

Человеческое - Чёрное православие

drughunter 13 ноя 2017 20:07

ЧК - Зоозащитники

Viktorch1311 11 ноя 2017 21:28

Юмор и флуд - Ничего не напоминает?

Viktorch1311 07 ноя 2017 10:20

Новости партнеров

ППУ панели для холодильных камер: понятие и преимущества использования

К кому обратиться, чтобы организовать похороны?

Online-teacher.ru - курсы иностранных языков по скайпу для детей и начинающих

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.