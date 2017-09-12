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Мстихинский коллапс: из-за пробки рейсовые автобусы ходят с получасовой задержкой

12.09.2017 10:47 31 4546 Сергей ПЕТРОВ
Мстихинский коллапс: из-за пробки рейсовые автобусы ходят с получасовой задержкой

В понедельник, 11 сентября, было открыто движение по дороге от поста ДПС в Анненках до микрорайона Силикатный через деревню Белая.

Однако лучше от этого транспорт ходить не стал. 

- 11 сентября открыли проезд на Силикатный, - пишет в «Народных новостях» наш читатель AAAKIR88. - Спасибо, но при этом включили светофор и, так как сужение полос осталось прежним, образуются огромные пробки.

По сообщениям автолюбителей, вчера в пробках они стояли до часа. Сохраняется проблема и сегодня. Из-за заторов рейсовые автобусы ходят с задержкой 20 – 30 минут.

Неприятные новости ждут и жителей Правобережья. Серьёзные проблемы возникли при реконструкции шопинской дороги. Подробнее об этом здесь: Вот попали: ремонт Шопинки может затянуться до следующего года.

Фото: Елена Французова. 


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Тэги: авто транспорт коллапс мстихино анненки

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