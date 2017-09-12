Мстихинский коллапс: из-за пробки рейсовые автобусы ходят с получасовой задержкой

В понедельник, 11 сентября, было открыто движение по дороге от поста ДПС в Анненках до микрорайона Силикатный через деревню Белая.
Однако лучше от этого транспорт ходить не стал.
- 11 сентября открыли проезд на Силикатный, - пишет в «Народных новостях» наш читатель AAAKIR88. - Спасибо, но при этом включили светофор и, так как сужение полос осталось прежним, образуются огромные пробки.
По сообщениям автолюбителей, вчера в пробках они стояли до часа. Сохраняется проблема и сегодня. Из-за заторов рейсовые автобусы ходят с задержкой 20 – 30 минут.
Неприятные новости ждут и жителей Правобережья. Серьёзные проблемы возникли при реконструкции шопинской дороги. Подробнее об этом здесь: Вот попали: ремонт Шопинки может затянуться до следующего года.
Фото: Елена Французова.
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