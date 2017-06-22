Умер Владимир Савин

Депутаты и аппарат Городской Думы города Калуги выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего из жизни САВИНА Владимира Николаевича.
Дважды, в 2005 и 2010 гг., Владимир Николаевич избирался депутатом Обнинского городского Собрания от партии "Единая Россия". С 2010 по 2015 гг. был Главой городского самоуправления, Председателем Обнинского городского Собрания. Память об этом человеке всегда будет жить в сердцах уважающих его людей.
Программа благоустройства выходит на следующий этап 22.06.2017 10:11
В Калуге открылась выставка «Молодой художник 2017» 21.06.2017 09:09
Большая пресс-конференция Виктора Бабурина 20.06.2017 16:20
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: