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Умер Владимир Савин

22.06.2017 15:40 0 443
Умер Владимир Савин

Депутаты и аппарат Городской Думы города Калуги выражают искренние соболезнования родным и близким безвременно ушедшего из жизни САВИНА Владимира Николаевича.

Дважды, в 2005 и 2010 гг., Владимир Николаевич избирался депутатом Обнинского городского Собрания от партии "Единая Россия". С 2010 по 2015 гг. был Главой городского самоуправления, Председателем Обнинского городского Собрания. Память об этом человеке всегда будет жить в сердцах уважающих его людей.


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Тэги: oбщество городская дума

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