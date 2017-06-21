В Калуге водитель-лихач оплатил 60 штрафов на 40 тысяч

В Калуге водитель накопил 60 штрафов за различные нарушения ПДД на общую сумму 40 тысяч рублей.
- Мужчина не счел нужным оплатить свое лихачество в срок, не воспринял всерьез и возбуждение судебными приставами исполнительных производств, - сообщает в среду, 21 июня, пресс-служба УФССП по Калужской области.
В итоге судебный пристав обратился в суд с просьбой ограничить должника в праве управления транспортом до погашения задолженности.
Сразу же после этого водитель оплатил штрафы.
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