Меняется расписание поездов между Калугой и Москвой

С пятницы, 23 июня, меняется расписание нескольких электричек, курсирующих между Калугой и Москвой.

Вместо поезда №6181 Москва – Калуга-2 назначается поезд № 6167/6168 Москва – Калуга-1. Из столицы он будет отправляться в 22:48, прибытие в Калугу – в 01:59.

Поезд № 6181/6182 Калуга 2 – Москва теперь будет отправляться со станции Калуга-1 в 02:40, прибытие в Москву – в 05:47.

Маршрут поезда № 6203/6204 Калуга-1 – Апрелевка с 23 июня продлевается до Киевского вокзала в Москве. Из нашего города он будет отходить в 19:31, прибытие в столицу – в 22:33. Остановка Зосимова Пустынь отменяется.