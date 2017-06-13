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Платные парковки увеличили пропускную способность улиц на 10-15%

13.06.2017 10:51 0 435
Платные парковки увеличили пропускную способность улиц на 10-15%

9 июня состоялось заседание комиссии Городской Думы города Калуги по анализу деятельности муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений под председательством депутата Юрия Титкова.

Члены комиссии рассмотрели план реализации второго этапа расширения платного парковочного пространства на территории Калуги, в основном это коснется центральной части города.

Как пояснил представитель разработчиков программы заместитель директора МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Э.А.Натробин, в Калуге число автомобилей по последним данным неуклонно растет. Сегодня на 3-х калужан  в среднем приходится по одной машине. Такой парк автомобилей значительно увеличивает нагрузку на дороги. Введение первых платных парковок в центре города немного разрядило обстановку, увеличив пропускную способность улиц на 10-15%. В дальнейших планах городских властей расширить зону платных стоянок и включить в них еще более 20 улиц. Среди них площадь Старый торг, улицы Карпова, Театральная, Достоевского, Дзержинского.

Депутаты согласились с тем, что введение новых платных парковочных мест в центре города необходимо. Но здесь возникает ряд проблем, которые нужно решать незамедлительно.

Депутат Максим Платов доказывал, что платным парковкам должна быть альтернатива – парковки бесплатные. Он заострил внимание присутствующих на том, что дворовое пространство домов, прилегающих к платным парковкам, необходимо закрывать от постороннего транспорта с помощью установки шлагбаумов или автоматических ворот и делать это нужно не за счет жильцов, а из заработанных на платных парковках средств.

Юрий Титков обозначил еще одну проблему: в центре города немало домов, у которых практически отсутствует дворовая территория, жители вынуждены парковать свои автомобили на улице. Если на этих улицах парковки будут исключительно платные, это резко обострит ситуацию. Необходимо продумать решение данного вопроса.

Депутат Сергей Павлов констатировал: реализация первого этапа данной программы показала, что есть положительный эффект, нужно продолжать эту работу. Он настоятельно советовал разработчикам при реализации следующих этапов по расширению платного парковочного пространства рассчитывать только на финансовые средства, которые уже заработаны предприятием и которые будут заработаны в будущем.

В целом одобрив концепцию программы, депутаты потребовали от разработчиков представить более детальную проработку всех возникших при обсуждении вопросов и представить варианты их решения на следующем заседании комиссии. 


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Тэги: авто транспорт

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