На праздники изменится расписание поездов

Московская железная дорога предупредила об изменении расписания движения поездов на праздничных выходных.

10 и 11 июня движение будет осуществляться по расписанию субботы, 12 июня – по расписанию воскресенья, 13 июня – по расписанию вторника.

С 10 по 12 июня будет курсировать экспресс до Калуги №7087/7088 отправлением из Москвы в 16:20. В обратном направлении назначен экспресс №7097/7098, который отправится из Калуги в Москву 12 июня в 19:24.