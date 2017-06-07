Глас народа
Четверг, 08 июня
62.65 / 65.00
$ 55.53 / 57.78
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

На праздники изменится расписание поездов

07.06.2017 16:44 0 457 Дмитрий Ивьев
На праздники изменится расписание поездов

Московская железная дорога предупредила об изменении расписания движения поездов на праздничных выходных.

10 и 11 июня движение будет осуществляться по расписанию субботы, 12 июня – по расписанию воскресенья, 13 июня – по расписанию вторника.

С 10 по 12 июня будет курсировать экспресс до Калуги №7087/7088 отправлением из Москвы в 16:20. В обратном направлении назначен экспресс №7097/7098, который отправится из Калуги в Москву 12 июня в 19:24.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: транспорт железная дорога

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Маршрутки №92 поедут по новой схеме 02.06.2017 15:54

Калужские троллейбусы перестали ходить после 23:00 02.06.2017 15:10

Только треть маршруток выехала на улицы Обнинска из-за отсутствия прав у мигрантов 01.06.2017 10:21

Изменилась схема движения автобуса №92 23.05.2017 09:26

Константин Горобцов: «Управление калужского троллейбуса станет оператором пассажирских перевозок» 20.05.2017 15:44

06.06.2017 17:28 1235 25
06.06.2017 15:55 827 4
05.06.2017 23:28 1419 12
Все народные новости →

Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 08 июня, 19:00
Открытие летней террасы ресторана La Grillade
Four Points by Sheraton
сб 01 июля, 10:00
Фестиваль "Стояние на реке Угре"
п. Полотняный Завод, музей
пт 21 июля, 10:30
Архстояние 2017
Никола-Ленивец

Для детей

чт 08 июня, 11:00
Мероприятия для детей "Оранжевое лето"
Городской Досуговый центр
сб 10 июня, 13:00
Детский праздник "День России"
Панорама, ТЦ
сб 10 июня, 13:00
Познавательное шоу "Научная суббота"
Безумная лаборатория
сб 10 июня, 14:00
Мастер-класс "Капкейки"
АртНуво, Художественная студия

Концерты

чт 08 июня, 18:00
Концерт "Лето №18"
Филармония
чт 08 июня, 18:00
Концерт "Задорный русский танец"
Гостиные ряды
пт 09 июня, 18:00
Концерт "Храбрый щенок"
Гостиные ряды
чт 08 июня, 19:00
Концерт вокальной музыки
Дом музыки

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

Калужский филиал Россельхозбанка предоставил 1,3 млрд рублей льготных кредитов

31 мая 2017 09:08
Новости компаний

Смартфон подключается к бизнес-процессам: новые мобильные сервисы «Ростелекома»

Журналист из Калуги стала победителем регионального этапа Международного конкурса журналистов в ЦФО

Нюансы торговли в Рождественский период

Система видеонаблюдения «Ростелекома» готова к проведению основного периода ЕГЭ-2017 в Калужском регионе

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Зима близко

Viktorch1311 02 июн 2017 22:15

Воиново поле's блог - Фестиваль "Воиново поле" 19-20 августа 2017

Воиново поле 01 июн 2017 13:55

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46