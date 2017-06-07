На праздники изменится расписание поездов

Московская железная дорога предупредила об изменении расписания движения поездов на праздничных выходных.
10 и 11 июня движение будет осуществляться по расписанию субботы, 12 июня – по расписанию воскресенья, 13 июня – по расписанию вторника.
С 10 по 12 июня будет курсировать экспресс до Калуги №7087/7088 отправлением из Москвы в 16:20. В обратном направлении назначен экспресс №7097/7098, который отправится из Калуги в Москву 12 июня в 19:24.
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