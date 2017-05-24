Названы улицы, которые перекроют во время шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, городской выпускной в Калуге пройдёт 24 июня. За месяц до праздника, 24 мая, опубликован список улиц, которые перекроют во время шествия выпускников.
С 17:00 до 20:30:
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С 17:00 до 24:00
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Подробнее о празднике на площади Старый Торг по ссылке.
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