Названы улицы, которые перекроют во время шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, городской выпускной в Калуге пройдёт 24 июня. За месяц до праздника, 24 мая, опубликован список улиц, которые перекроют во время шествия выпускников.

С 17:00 до 20:30:

ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);

ул. Маршала Жукова (от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы);

ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);

ул. Николо-Козинская (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);

пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);

ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);

ул. Московская (от ул. Достоевского до пл. К.Маркса);

ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

С 17:00 до 24:00

ул. Ленина (от пл. К.Маркса до пл. Старый Торг);

ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);

пер. Старичков (от ул. Луначарского до ул. Ленина);

ул. Воскресенская (от ул. Дарвина до пл. К.Маркса);

ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);

пер. Гостинорядский (от пл. Старый Торг);

ул. Кропоткина (от ул. Театральной);

пл. Старый Торг.

Подробнее о празднике на площади Старый Торг по ссылке.