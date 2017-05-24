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Названы улицы, которые перекроют во время шествия выпускников

24.05.2017 16:50 5 1587 Дмитрий Ивьев
Названы улицы, которые перекроют во время шествия выпускников

Как мы уже рассказывали, городской выпускной в Калуге пройдёт 24 июня. За месяц до праздника, 24 мая, опубликован список улиц, которые перекроют во время шествия выпускников.

С 17:00 до 20:30:

  • ул. Кирова (от пл. Победы до ул. Московской);
  • ул. Маршала Жукова (от ул. Ф.Энгельса до пл. Победы);
  • ул. Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы);
  • ул. Николо-Козинская (от ул. Дзержинского до ул. Кирова);
  • пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Кирова);
  • ул. Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);
  • ул. Московская (от ул. Достоевского до пл. К.Маркса);
  • ул. Дзержинского (от ул. Московской до ул. Ленина).

С 17:00 до 24:00

  • ул. Ленина (от пл. К.Маркса до пл. Старый Торг);
  • ул. Луначарского (от ул. Тульской до ул. Ленина);
  • пер. Старичков (от ул. Луначарского до ул. Ленина);
  • ул. Воскресенская (от ул. Дарвина до пл. К.Маркса);
  • ул. Дарвина (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • ул. Карпова (от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
  • пер. Гостинорядский (от пл. Старый Торг);
  • ул. Кропоткина (от ул. Театральной);
  • пл. Старый Торг.

Подробнее о празднике на площади Старый Торг по ссылке.


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Тэги: авто образование шествие выпускников

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