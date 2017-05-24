Калужан предупредили о перекрытии двух улиц

В связи с аварийно-ремонтными работами по замене тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения будет закрыто движение на двух калужских улицах, сообщает в среду, 24 мая, пресс-служба городской управы.

В среду, 31 мая, с 8:00 до 20:00 нельзя будет проехать в районе дома №4 по улице Звездной.

А в субботу, 3 июня, с 8:00 перекопают дорогу в районе дома №6/б по бульвару Энтузиастов. Движение будет восстановлено к 20:00 4 июня.

Автолюбителей призывают выбирать пути объезда заранее.