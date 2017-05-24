Главная > Новости > Авто и транспорт

Калужан предупредили о перекрытии двух улиц

24.05.2017 16:30 1 1934 Елена Французова
Калужан предупредили о перекрытии двух улиц

В связи с аварийно-ремонтными работами по замене тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения будет закрыто движение на двух калужских улицах, сообщает в среду, 24 мая, пресс-служба городской управы.

В среду, 31 мая, с 8:00 до 20:00 нельзя будет проехать в районе дома №4 по улице Звездной.

А в субботу, 3 июня, с 8:00 перекопают дорогу в районе дома №6/б по бульвару Энтузиастов. Движение будет восстановлено к 20:00 4 июня.

Автолюбителей призывают выбирать пути объезда заранее.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: авто

Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Названы улицы, которые перекроют во время шествия выпускников 24.05.2017 16:50

Дзержинку и Достоевского частично закроют. Ждёт ли Калугу транспортный коллапс? 23.05.2017 16:08

Асфальт провалился на перекрёстке Московской и Карла Либкнехта 21.05.2017 17:19

Новую дорогу от Анненок до Жерело начнут строить не раньше 2019 года 19.05.2017 09:48

Калужан предупредили о проверках на трассах 18.05.2017 17:21


Карта настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

Порадовала: 0%

Не зацепила: 0%
 
 
 
 

Опечалила: 0%

Возмутила: 0%

Порадовала  Возмутила  Опечалила  Не зацепила


Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 25 мая, 12:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

вс 28 мая, 15:00
Детские мастер-классы
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

чт 25 мая, 12:00
Фестиваль"Мир гитары - 2017"
Калуга
чт 25 мая, 18:00
Концерт "Когда на улице весна..."
Гостиные ряды
пт 26 мая, 18:00
Концерт "Путешествие в страну Светофорию"
Гостиные ряды
сб 27 мая, 16:00
Концерт арт-проекта "Мужской голос"
Мажор, бар

Кино

Таких событий пока нет
Блоги компаний

С начала 2017 года Россельхозбанк выдал 43 млрд рублей розничных кредитов

23 мая 2017 09:31
Новости компаний

Должники возместят по судам филиалу «Калугаэнерго» 115 млн. рублей

Кто такие маркетмейкеры на рынке Форекс

Филиал «Калугаэнерго» готов к пожароопасному периоду

«Ростелеком» назначен единственным исполнителем по выполнению работ по развитию инфраструктуры электронного правительства

Новости Обнинска
Блоги

ну и nafig? - Часовня, богатыри, бла-бла-бла...

nafig 15 мая 2017 21:02

ну и nafig? - Губернатор подарил свой сад администрации

nafig 29 апр 2017 15:46

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10