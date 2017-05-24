39,1 млн. рублей добавят на выплаты за третьего ребёнка

24.05.2017 12:55 340

24 мая состоялись заседания комитетов Городской Думы по территориальному развитию города и городскому хозяйству под председательством Виктора БОРСУКА и комитета по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике под председательством Константина СОТСКОВА.

Депутаты одобрили поправки в бюджет города.

Доходная часть увеличивается на 43,7 млн. рублей за счёт поступлений из областного бюджета, кроме того перераспределяются имеющиеся бюджетные средства по предложениям главных распорядителей.

39,1 млн. рублей дополнительно выделяется на осуществление ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребёнка, 3,6 млн. рублей – на организацию социального обслуживания граждан.

7 миллионов 250 тысяч рублей выделяется на реализацию бюджетных инвестиций в сфере дорожного хозяйства.

Также были одобрены поправки в Устав города, Отчёт об исполнении бюджета за 2016 год и отчёт о работе Контрольно-счётной палаты.

Члены комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству поддержали предложения по постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйными предложено признать расположенные на территории Калуги канализационные и водопроводные сети, сети горячего водоснабжения и тепловые сети.

Депутаты одобрили установку мемориальной доски в целях увековечения памяти сотрудников УФСБ России по Калужской области.

Также получили поддержку народных избранников предложения по наименованию улиц в д. Калашников Хутор.

Улицам будут присвоены названия «Ольховая», «Речной исток» и пер. «Придорожный».

Трём улицам будут присвоены наименования в честь летчиков, совершивших в 1941 году в районе д. Косачи Бабынинского района огненный таран фашистской колонны. Улицы будут названы в честь младшего лейтенанта Виктора Денисова, младшего лейтенанта Иосифа Кравцова и сержанта Николая Гришина.

Были одобрены предложения по проведению консультативных опросов населения, проживающего на территории преобразуемых административно-территориальных единиц.

Также депутаты одобрили предложение по присоединению части территории сельского поселения «Село Грабцево» к территории муниципального образования «Город Калуга».