Депутаты наградят тех, кто активно участвовал в субботниках

18 мая состоялось внеочередное заседание Городской Думы.
Депутаты внесли поправки в бюджет города.
Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 211,2 млн. рублей за счёт поступлений из бюджета Калужской области.
Полученные средства будут внесены в уставной фонд муниципального предприятия «Калугатеплосеть» и использованы для погашения задолженности перед поставщиками ресурсов.
Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ предложил провести День территориального общественного самоуправления 26 мая. В ходе праздничных мероприятий планируется награждение территориальных общин, активно принимавших участие в месячнике по благоустройству. Депутаты Городской Думы проведут встречи с активистами ТОС и представят им проекты благоустройства дворовых территорий в рамках программы «Городская среда» и обсудят конкретные виды работ по объектам.
Предложение было поддержано, День территориального общественного самоуправления пройдёт 26 мая.
Недобросовестные арендаторы препятствуют пополняемости бюджета 05.05.2017 16:58
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: