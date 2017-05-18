Депутаты наградят тех, кто активно участвовал в субботниках

18.05.2017 11:00 400

18 мая состоялось внеочередное заседание Городской Думы.

Депутаты внесли поправки в бюджет города.

Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 211,2 млн. рублей за счёт поступлений из бюджета Калужской области.

Полученные средства будут внесены в уставной фонд муниципального предприятия «Калугатеплосеть» и использованы для погашения задолженности перед поставщиками ресурсов.

Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ предложил провести День территориального общественного самоуправления 26 мая. В ходе праздничных мероприятий планируется награждение территориальных общин, активно принимавших участие в месячнике по благоустройству. Депутаты Городской Думы проведут встречи с активистами ТОС и представят им проекты благоустройства дворовых территорий в рамках программы «Городская среда» и обсудят конкретные виды работ по объектам.

Предложение было поддержано, День территориального общественного самоуправления пройдёт 26 мая.