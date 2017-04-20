Константин Горобцов: «Управление калужского троллейбуса станет оператором пассажирских перевозок»

20.04.2017 15:44 789

В четверг, 20 апреля, Городской Голова Калуги Константин Горобцов совершил рабочую поездку в МУП ГЭТ «УКТ», где познакомился с его деятельностью и определил меры по дальнейшему развитию основного пассажирского перевозчика областного центра.

В УКТ градоначальник незапланированно отправился с троллейбусной остановки на улице Рылеева, дождавшись троллейбуса № 17, пришедшего, кстати, в соответствии с интервалом движения.

– Я решил проверить, как у нас ходят троллейбусы, – поделился Константин Горобцов своими впечатлениями о поездке. – Он попался новый, теплый, с хорошим кондуктором. Доехали быстро, мягко, тихо, в троллейбусе можно было разговаривать, не повышая голоса. Пассажиры высказали пожелания сделать калужский троллейбус лучше. Поездка понравилась.

Градоначальник посетил учебный центр по подготовке водителей троллейбуса, другие подразделения муниципального предприятия, обсудил с директором МУП ГЭТ «УКТ» депутатом Городской Думы Вадимом Витьковым первоочередные мероприятия по совершенствованию деятельности МУПа.

– Сейчас идет активная подготовка к изменению транспортной инфраструктуры города, созданию новой системы управления пассажирскими перевозками. На сегодняшний день мы находимся на этапе заключения контракта по разработке комплексной схемы организации дорожного движения, включающей в себя исследования на всех уровнях пассажирских перевозок, возможностей нашей улично-дорожной сети, а также постановку задач развития транспортной отрасли на ближайшее десятилетие, – рассказал Константин Горобцов корреспонденту «Калужской недели» об итогах рабочей поездки. – Калужский троллейбус является основным пассажирским перевозчиком в городе, поэтому отталкиваться мы будем, прежде всего, от создания необходимых условий для развития этого предприятия. Здесь нужно модернизировать транспортный состав, производственные цеха, предоставив жителям возможность быстрее передвигаться по городу благодаря введению новых маршрутов, появлению более комфортных транспортных средств. Все это ляжет в задачи при создании целевой комплексной программы по развитию транспорта в городе Калуге, объединяющей муниципальный и коммерческий транспорт. Причем мы идет к тому, что Управление калужского троллейбуса будет основным оператором пассажирских перевозок в городе. Мы сможем говорить о новых требованиях к перевозчикам: чтобы исчезли старые транспортные средства, чтобы передвигались согласно графику и не дублировали существующие муниципальные маршруты. Такая схема должна быть готова к середине следующего года. Сейчас готовится техническое задание. Поездка на УКТ поможет понять, какие виды транспорта нам нужны, сколько их должно быть и какие задачи они должны выполнять.

Николай АКИМОВ

Фото В. Продувнова