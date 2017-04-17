Застройщик «Глобуса» проведет ремонт улицы Академической

17.04.2017 17:28 669

В понедельник, 17 апреля в Городской Управе города Калуги было подписано дополнительное соглашение с представителями компании – застройщика гипермаркета «Глобус», в котором стороны зафиксировали дату начала строительства гипермаркета и этапы реализации проекта.

Гипермаркет «Глобус» планируется запустить в третьем квартале 2018 года. Также компанией за счет собственных средств будет произведено переустройство ул. Академической с устройством 2 полос движения с современным дорожным покрытием, инженерными сетями, устройством двух въездов - выездов, а также организацией пешеходной части тротуара. Такое обязательство компания приняла на себя по результатам состоявшейся 12 апреля встречи застройщиков гипермаркета «Глобус» и Совета ТОС «Правобережная община» Правобережье», в ходе которой активисты ТОС проголосовали за начало строительства гипермаркета.