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Застройщик «Глобуса» проведет ремонт улицы Академической

17.04.2017 17:28 0 669
Застройщик «Глобуса» проведет ремонт улицы Академической

В понедельник, 17 апреля в Городской Управе города Калуги было подписано дополнительное соглашение с представителями компании – застройщика гипермаркета «Глобус»,  в котором стороны зафиксировали дату начала строительства гипермаркета и этапы реализации проекта.

Гипермаркет «Глобус» планируется запустить в третьем квартале 2018 года. Также компанией за счет собственных средств будет произведено  переустройство ул. Академической с устройством 2 полос движения с современным дорожным покрытием, инженерными сетями, устройством двух въездов - выездов, а также организацией пешеходной части тротуара. Такое обязательство компания приняла на себя по результатам состоявшейся 12 апреля встречи застройщиков гипермаркета «Глобус» и Совета ТОС «Правобережная община» Правобережье», в ходе которой  активисты ТОС проголосовали за начало строительства гипермаркета.


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Тэги: oбщество авто транспорт городской голова калуги

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