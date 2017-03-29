Экономичное вождение: как этого добиться в своём автопарке?

29.03.2017 11:00 735

Насколько щепетильно относятся автовладельцы к своей машине, настолько же халатным бывает отношение водителей к служебному транспорту. Аналогично и с расходом ГСМ: пересев за руль рабочей машины, многие словно забывают несложные принципы экономии топлива. Избавиться от этого поможет продуманная система мотивации и современные средства транспортной телематики.

Не секрет, что в большинстве коммерческих автопарков средний расход топлива крайне высокий. Основная причина – халатность собственных водителей. Тот самый перерасход обеспечивают, к примеру, постоянная езда на высоких оборотах, быстрее оптимальной скорости, простои на холостом ходу, частые ускорения. Реальный потенциал сокращения расхода топлива оценивается экспертами в 30-35%.

Аналогично и с издержками на техническое обслуживание и ремонт. Если водитель забывает прогреть двигатель или загоняет стрелку тахометра в красную зону, то это приближает миг дорогостоящего ремонта. Халатное отношение может довольно быстро погубить и коробку передач, а отсутствие желания объезжать ямы и тормозить перед «лежачими полицейскими» приводит к скорой замене элементов подвески. В среднем от трети до половины расходов на сервис – прямое следствие человеческой халатности при управлении автомобилем.

Но все же основная причина – это отсутствие контроля за сотрудниками. Сегодня он возможен только при помощи систем спутникового мониторинга транспорта. В рамках такой системы, которая называется СКАУТ, недавно появилось инновационное решение «Экономичное вождение». Оно позволяет установить контроль за всеми действиями водителя, наносящими ущерб компании. Любое отклонение от принципов экономичного вождения будет зафиксировано с указанием точного времени и места.

Важной частью решения является специальная программа с мощным аналитическим комплексом. Система сама анализирует стиль вождения, выставляет водителям баллы по итогам каждого рейса и даже распределяет сотрудников компании на группы по среднему баллу. С такой степенью автоматизации руководству остаётся лишь продумать комплекс мотивационных мероприятий для каждой из групп: например, высокие премии для лучших и дополнительный инструктаж для отстающих. Мотивация рублем является ключевой, но не единственной составляющей.

Первые результаты от внедрения такого решения появляются практически сразу и сохраняются в долгосрочной перспективе. Современное оборудование не ошибается в оценке действий сотрудников за рулем, поэтому списать показания системы на техническую ошибку не получится. Данные системы максимально объективны и точны, повлиять на них невозможно. А сам водитель может корректировать свое поведение за рулем, так как о каждом нарушении его оповещает сигнал зуммера. Также СКАУТ продвигает на рынок систему контроля «Безопасное вождение», которая в 3-4 раза снижает аварийность в корпоративном автопарке. Принцип работы тот же: оборудование фиксирует недопустимые действия водителя, которые часто становятся причиной возникновения ДТП. Действие новых систем в немалой степени пересекается, поэтому клиенты «Экономичного вождения» также отмечают снижение числа аварий, а «Безопасное вождение» обеспечивает экономию топлива.