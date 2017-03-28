Проезд в экспрессах Калуга – Москва подорожает с 31 марта

С 31 марта подорожает проезд в поездах-экспрессах Москва – Калуга.

Минимальная цена билета во втором классе составит 510 рублей. Сейчас билет стоит 480 рублей. Проезд в первом классе подорожает с 640 до 670 рублей, сообщили в «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

- На проезд в экспрессах применяется динамическая система ценообразования, когда цена билета зависит от дня недели и времени поездки, - отметили в ЦППК.