Тестирование альтернативы Киевской трассы: главное - не встать на переезде

Как мы писали, с 20 марта проезд по Киевской трассе стал платным. Тем же, кто не желает расставаться со своими кровными рублями, предлагают воспользоваться альтернативной дорогой.

По ней-то мы и решили проехать из Калуги через Детчино до Малоярославца.

К слову, наш профессиональный водитель с довольно большим стажем по этой транспортной артерии ездил всего пару раз, когда возил тещу в санаторий. Во всех остальных случаях отдавал предпочтение трассе М3 «Украина».

Честно скажу, к поездке по бесплатной трассе мы отнеслись скептически. Во-первых, ожидали, что теперь на ней небывалый ажиотаж, и нам придётся стоять в пробке. Во-вторых, предполагали, что асфальт с дороги давно сошёл вместе со снегом.

И первые минуты езды вполне оправдали наши опасения: выбоины, бугры и ухабы. Они встречались на каждом шагу.

Но чем ближе мы были к границе Малоярославецкого района, тем дорога становилась ровнее и всё меньше напоминала стиральную доску.

Однако число машин на ней от этого не увеличивалось.

- Да, по такой дороге спокойно можно ехать, - периодически философски замечал мой водитель.

Поскольку кругом населённые пункты, скорость большую не разовьёшь. Зато можно вдоволь налюбоваться деревенскими пейзажами.

Первый железнодорожный переезд мы преодолели легко.

А здесь хлынул поток автомобилей.

- Ну, вот и ожидаемый ажиотаж, - отметил мой водитель.

Но он ошибся, спустя несколько метров дорога вновь оказалась пустынной.

И вот мы уже у Детчино.

Пожалуй, больше всего рады тому, что единственная бесплатная дорога на Москву идёт через Детчино, - торговцы. Глядишь, какой-нибудь заезжий автолюбитель что-нибудь себе и присмотрит.

Кстати, в Детчино можно с легкостью выехать на платную трассу.

На такой дороге водителю следует быть предельно внимательным, пешеходы порой начинают переходить проезжую часть в самых неожиданных местах.

- А вот собаки умнее людей, - признался мой спутник. – Дорогу переходят, как положено, и даже идут вдоль навстречу транспорту.

На очередном железнодорожном переезде мы встали. Здесь же встретились с машиной, которая обогнала нас на въезде в Детчино.





Но нам и в этот раз повезло - стояли всего пару минут.

Вскоре колонна машин скрылась от нас.

За Алешково появились знаки, предупреждающие о ремонте дороги.

А позже на горизонте возник и мужичок с «пылесосом»

Пожалуй, одной из самых колоритных на нашем пути была деревенька Афанасово.

Хоть магазин здесь и не работал, зато встречались указатели с предложениями порыбачить или покататься на конях.

А ещё попадались огромные коттеджи, рядом с которыми сиротливо ютились избушки.

Так буквально за 45 минут мы добрались из Калуги до Малоярославца.

Окинув нашу конечную точку долгим взглядом, мы отправились обратно – в родную Калугу.

В целом альтернативная дорога оставила приятное впечатление. Да, полосы всего две, не разгонишься – кругом населённые пункты, порой одну полосу перекрывают дорожные рабочие, встречаются ямы, но, если вы не торопитесь, днём без пробок можно добраться туда, куда пожелаете. А вот тем, кто опаздывает, лучше воспользоваться платной трассой. Ведь всегда существует риск встать в пробке на железнодорожном переезде. От Детчино до Малоярослаца таких переездов три.

В каком состоянии будет эта дорога через год, как её будут преодолевать в выходные дачники, покажет лишь время.

Фото автора.