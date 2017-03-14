Дорогу между Секиотово и Европейским кварталом обещают открыть в этом году

Дорогу между Секиотово и Европейским кварталом на Правом берегу планируют внести в генеральный план Калуги в начале лета. В понедельник, 13 марта, об этом сообщил депутат Гордумы Яков Казацкий со ссылкой на свой разговор с руководителем Корпорации развития Калужской области (КРКО) Юрием Ивановым.

- Данную дорогу строила корпорация развития для нужд технопарка, но в связи с близостью до района было принято решение её продлить, - пояснил депутат. - На данный момент дорога не сдана в эксплуатацию, так как для этого необходимо внести изменения в генплан. Изменения планируются в начале лета. Открыть дорогу «неофициально» нельзя, так как в случае аварий виновным оказывается заказчик – то есть КРКО.