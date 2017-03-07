Светофоры поменяют на четырёх перекрёстках Калуги

07.03.2017 12:10 231 Дмитрий Ивьев

На минувшей неделе в Калуге начали менять светофоры. Работы в нынешнем году запланировано провести на четырёх перекрёстках: ул. Ленина – ул. Билибина;

ул. Ленина – ул. Баррикад;

ул. Московская – ул. Суворова;

ул. Московская – ул. Баррикад. - Перекрёстки были оснащены ламповыми светофорами, дорожными контроллерами и электропитающими кабелями старого образца, которые не соответствовали допустимым параметрам, - рассказали во вторник, 7 марта, в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». - Модернизацией предусмотрена установка новых контроллеров и светодиодных светофоров с табло обратного отсчета времени.





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