Светофоры поменяют на четырёх перекрёстках Калуги

На минувшей неделе в Калуге начали менять светофоры.
Работы в нынешнем году запланировано провести на четырёх перекрёстках:
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- Перекрёстки были оснащены ламповыми светофорами, дорожными контроллерами и электропитающими кабелями старого образца, которые не соответствовали допустимым параметрам, - рассказали во вторник, 7 марта, в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». - Модернизацией предусмотрена установка новых контроллеров и светодиодных светофоров с табло обратного отсчета времени.
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