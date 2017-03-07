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Светофоры поменяют на четырёх перекрёстках Калуги

07.03.2017 12:10 2 231 Дмитрий Ивьев
Светофоры поменяют на четырёх перекрёстках Калуги

На минувшей неделе в Калуге начали менять светофоры.

Работы в нынешнем году запланировано провести на четырёх перекрёстках:

  • ул. Ленина – ул. Билибина;
  • ул. Ленина – ул. Баррикад;
  • ул. Московская – ул. Суворова;
  • ул. Московская – ул. Баррикад.

- Перекрёстки были оснащены ламповыми светофорами, дорожными контроллерами и электропитающими  кабелями старого образца, которые не соответствовали  допустимым параметрам, - рассказали во вторник, 7 марта, в МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление». - Модернизацией предусмотрена установка новых контроллеров и светодиодных светофоров с табло обратного отсчета времени.


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Тэги: авто

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